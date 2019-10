Prezes Santander BP: Widzę ogromny potencjał do wzrostu organicznego banku



Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Santander Bank Polska ocenia, że ma ogromny potencjał do dalszego wzrostu organicznego, poinformował prezes Michał Gajewski.

"Strategia naszego banku to jest wzrost organiczny. Widzę tutaj ogromny potencjał banku - jeszcze nie do końca wykorzystany. Ale powiedzieliśmy też, że jeśli będą okazję, będziemy się nad nimi zastanawiali" - powiedział Gajewski o możliwość przejęć banków w Polsce.

"Chcemy być najlepszym bankiem dla klientów, z najwyższym NPS, z najlepszymi wynikami, zwrotem z kapitałów" - dodał.

"Jest pytanie, czy to jest okazja" - powiedział Gajewski, zapytany o możliwość akwizycji mBanku.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Aktywa razem banku wyniosły 205,85 mld zł na koniec 2018 r.

(ISBnews)