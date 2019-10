Za rezolucją uznającą rzeź Turcji na Ormianach w Imperium Osmańskim w latach 1915–1917 za ludobójstwo głosowało we wtorek 405 amerykańskich parlamentarzystów, a przeciwnych jej przyjęciu było 11 kongresmenów.

Rzeź Ormian jest drugim po Holokauście najlepiej udokumentowanym ludobójstwem dokonanym na grupie etnicznej w czasach nowożytnych. Według tureckich obliczeń zginęły wówczas 972 tysiące osób, natomiast Ormianie liczbę ofiar szacują na 1,5 miliona.

Turcja argumentuje, że do masakr popełnionych na Ormianach doszło w czasie konfliktu i nie miały one podłoża etnicznego bądź religijnego. Strona turecka protestuje przeciwko określeniu "ludobójstwo" i kwestionuje szacowaną na ponad milion liczbę ofiar. Przyznanie się Turcji do ludobójstwa jest jednym z warunków przyjęcia tego kraju do Unii Europejskiej.

Do tej pory ludobójstwo Ormian uznało 30 krajów na całym świecie, w tym Polska, a także Parlament Europejski, Rada Europy i papież Jan Paweł II.

W związku z rezolucją oraz z apelem Izby Reprezenantów o sankcje na Turcję w związku z jej działaniami w północno-wschodniej Syrii w środę do MSZ w Ankarze wezwano ambasadora USA w Turcji Davida Satterfielda.(PAP)

