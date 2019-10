Prezes Grupy Lotos: Capex powinien być porównywalny do tegorocznego w 2020 r.



Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne Grupy Lotos w 2020 roku powinny być porównywalne do tegorocznych, poinformował prezes Mateusz Bonca.

"Nie spodziewam się zasadniczych zmian w poziomie capeksu na 2020 rok. Nasze łączne nakłady do 2022 roku są znane ze strategii, pewne wahania rok do roku mogą nastąpić, ale generalnie zakładam pewną powtarzalność capeksu w poszczególnych latach" - powiedział Bonca dziennikarzom w kuluarach konferencji prasowej.

Nakłady inwestycyjne Grupy Lotos w 2019 roku mają wynieść ok. 1 mld zł. Po trzech kwartałach obecnego roku wynosiły 807 mln zł w porównaniu do 637 mln zł rok wcześniej.

Zgodnie ze strategią spółki na lata 2017-2022 łączny capex koncernu w całym okresie obowiązywania strategii miał wynieść 9,4 mld zł, czyli ok. 1,57 mld zł średniorocznie.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)