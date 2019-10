Grupa Lotos zdecyduje do jutra ws. zaangażowania w Polimery Police Grupy Azoty



Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Zgodnie z zapisami listu intencyjnego, do jutra Grupa Lotos podejmie decyzję w sprawie zaangażowania kapitałowego w projekt Polimery Police, realizowany przez Grupę Azoty, poinformował prezes Mateusz Bonca. Podkreślił, że projekt ten wpisuje się w strategię Grupy Lotos.

"Nie mogę ujawnić, jaka to będzie decyzja przed jej opublikowaniem w formie komunikatu giełdowego" - zastrzegł Bonca w rozmowie z dziennikarzami po konferencji prasowej.

Podkreślił jednak, że projekt Polimery Police wpisuje się w założenia strategiczne Grupy Lotos.

"Ten projekt wpisuje się w naszą strategię. Jesteśmy w trakcie dyskusji z Grupą Azoty na temat projektu, który jest zgodny z naszym planem strategicznym" - powiedział.

Pod koniec kwietnia br. Grupa Lotos podpisała ze spółkami z Grupy Azoty, tj. Grupą Azoty, Grupą Azoty Zakładami Chemicznymi Police i PDH Polska (spółka celowa realizująca projekt Polimery Police, obecnie Grupa Azoty Polyolefins) list intencyjny dotyczący rozpoczęcia i prowadzenia rozmów w sprawie potencjalnego udziału koncernu w finansowaniu projektu Polimery Police, poprzez objęcie nowych akcji w kapitale zakładowym PDH za kwotę do 500 mln zł. Termin ważności listu upływa 31 października 2019 r.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

