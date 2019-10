Grupa Lotos: Decyzja w sprawie złóż B4: B6 na przełomie 2019 i 2020 roku



Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Grupa Lotos przewiduje podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej w sprawie zagospodarowania złóż gazowych B4/B6 na Bałtyku na przełomie 2019 i 2020 roku, poinformował prezes koncernu Mateusz Bonca.

"Przygotowujemy się wraz z naszym partnerem do podjęcia decyzji w sprawie złóż B4/B6 w sposób odpowiedzialny. Spodziewamy się, że nastąpi to na przełomie 2019 i 2020 roku" - powiedział Bonca dziennikarzom w kuluarach konferencji prasowej.

Projekt zagospodarowania złóż gazowych na Bałtyku ma długą historię. Pierwotnie, zgodnie ze strategią Lotosu na lata 2017-2022, ostateczna decyzja inwestycyjna miała być podjęta w 2017 roku, a na rok 2020 przewidziany był start produkcji.

Nakłady inwestycyjne na ten cel (zabezpieczone ze strony Lotosu w ramach publicznej emisji akcji na GPW) miały wynieść 880 mln zł, a planowane wydobycie gazu ziemnego to 4,9 tys. baryłek ekwiwalentu ropy (boed) w ciągu pierwszych pięciu lat eksploatacji, przy zasobach złóż szacowanych na 15 mln boe.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

