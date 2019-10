Grupa Lotos: Projekt EFRA będzie pracował z pełnym obciążeniem w IV kw. 2019



Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Grupa Lotos podtrzymuje, że pierwsze efekty projektu EFRA w wyniku finansowym koncernu pojawią się w IV kwartale 2019 roku. Obecnie najważniejsza instalacja projektu EFRA - instalacja koksowania (DCU) - jest stabilizowana, co może potrwać do końca roku, podali przedstawiciele spółki.

"Nie możemy podać precyzyjnej daty, kiedy projekt EFRA będzie już pracował z pełnym obciążeniem, ale nastąpi to w IV kwartale 2019 roku" - powiedział prezes koncernu Mateusz Bonca na konferencji prasowej.

"Obecnie szacujemy, że wpływ projektu EFRA na wynik EBITDA Lotosu wyniesie od 2 do 4,5 USD na baryłkę przerabianej ropy. Tak naprawdę dopiero pierwsze kwartały 2020 roku odpowiedzą na pytanie, jaka będzie reakcja rynku na nową regulację IMO dotyczącą paliw żeglugowych" - dodał.

Zastrzegł, że kierunek spodziewanych zmian - według wszelkich prognoz - jest taki sam, korzystny dla Lotosu.

"Jestem dobrej myśli co do realizacji zapisanych w strategii celów dotyczących średniorocznego poziomu EBITDA w latach 2019-2022 w wysokości 4 mld zł" - podsumował Bonca.

Dzięki realizacji Projektu EFRA, który kosztował w latach 2015-2019 ok. 2,3 mld zł, Lotos będzie produkował prawie wyłącznie czyste i wysokomarżowe produkty, których udział w produkcji rafineryjnej wzrośnie z około 77% w 2012 roku do ponad 89%, zrezygnuje natomiast z produkcji ciężkiego oleju opałowego.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)