Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Unibep podpisał warunkową umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji w systemie "pod klucz" wielofunkcyjnego kompleksu handlowo-usługowego w Charkowie na Ukrainie, podała spółka. Wynagrodzenie spółki z tytułu realizacji inwestycji wynosi ok. 44,8 mln euro netto, co stanowi równowartość ok. 191 mln zł netto.



"Zamawiającym jest ukraińska spółka Nikolsky SEC LLC z siedzibą w Charkowie. Termin realizacji inwestycji wynosi 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji robót, które wymaga uprzedniego przyjęcia placu budowy, zapłaty przez zamawiającego części zaliczki oraz przekazania spółce kompletu dokumentacji projektowej i wykonawczej niezbędnej do rozpoczęcia robót" - czytamy w komunikacie.



Wynagrodzenie spółki z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 44,8 mln euro netto, co stanowi równowartość ok. 191 mln zł netto, podano także.



Unibep podał, że inwestycja w 85% będzie realizowana z kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego zamawiającemu. Ponadto spółka Nikolsky SEC LLC zapłaci Unibepowi ze środków własnych zaliczkę na poczet realizacji prac w wysokości 15% wynagrodzenia.



"Warunkami wejścia umowy w życie jest wejście w życie umowy kredytowej zawartej pomiędzy zamawiającym a bankiem i uzyskanie przez emitenta pisemnego potwierdzenia banku" - podsumowano.



Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.



(ISBnews