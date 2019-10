Uczestnicy CYBERSEC Forum w przerwach między prelekcjami mogli udać się do strefy EXPO, gdzie ponad 50 wystawców przygotowało wiele atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszył się jeżdżący między uczestnikami wydarzenia robot rozpoznawczy firmy Cybersec Mil. Ten mechaniczny „zwiadowca” służy do sprawdzania pomieszczeń, terenu, czy przepustowości dróg, co pozwala dobrze przygotować się do operacji wojskowych i zwiększa bezpieczeństwo żołnierzy. Z kolei przedstawiciele Politechniki Śląskiej zaprezentowali symulację cyberataku na instalację przemysłową.

Wirtualny lot samolotem

Jedną z atrakcji był specjalny fotel Pulsar firmy Samsung, dzięki któremu, po założeniu gogli VR, można było poczuć się jak na pokładzie samolotu wykonującego podniebne akrobacje. Fotel poruszał się w różne strony, a wirtualna rzeczywistość sprawiała, że użytkownik miał wrażenie, jakby naprawdę znajdował się w przestworzach. Inne zastosowanie wirtualnej rzeczywistości zaprezentowała firma Nokia. Stanowisko wirtualnego tenisa stołowego posłużyło do zobrazowania różnicy między szybkością przesyłu danych 4G i 5G. Ciekawy był również pawilon brytyjski, w którym swoje rozwiązania zaprezentowało kilka firm z Wysp, a także pawilon Katowic i Województwa Śląskiego i ośrodków badawczo-rozwojowych z regionu.

Na CYBERSEC EXPO znalazły się również atrakcje dla fanów gamingu. Muzeum Historii Komputerów i Informatyki zaprezentowało wystawę starych komputerów, na których można było zagrać m.in. w kultową grę Prince of Persia. Z kolei Urząd Miasta Katowice zaprezentował jeden z największy na świecie joysticków, za pomocą którego można było zagrać w popularnego Pac-Mana.

„CYBERSEC EXPO to dowód na to, że cyberbezpieczeństwo nie jest odległym, teoretycznym, czy stricte technicznym problemem, a realnym wyzwaniem biznesowym. Podczas targów towarzyszących CYBERSEC Forum goście mogli zobaczyć z jednej strony jak działają rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa IT, a z drugiej, jak może wyglądać cyberatak. Myślę, że takie „namacalne” przykłady powinny towarzyszyć dyskusjom na temat cyberbezpieczeństwa, gdyż pozwalają one zdać sobie sprawę, że ataki na infrastrukturę IT stanowią realne zagrożenie dla cyfrowej transformacji wszystkich sektorów gospodarki” – powiedział Robert Siudak, Dyrektor ds. współpracy i realizacji projektów w Instytucie Kościuszki.

Wystąpienia na scenie EXPO

Poza strefą targową w części EXPO odbyło się również wiele prezentacji i paneli. Swoją światową premierę miało rozwiązanie ElIoT Pro, które służy zapewnieniu bezpieczeństwa Internetu Rzeczy. Podpisano także list intencyjny między Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego a firmą Cyberus Labs. Porozumienie miało na celu zainicjowanie powstania Śląskiego Klastra Internetu Rzeczy. Ma on na celu przede wszystkim wykorzystanie potencjału podmiotów działających na Śląsku w obszarze Internetu Rzeczy, a także tworzenie w regionie globalnych rozwiązań i produktów przeznaczonych na rynek IoT. Równie ważnym wydarzeniem, które miało miejsce podczas CYBERSEC EXPO, było podpisanie przez Ministerstwo Cyfryzacji porozumień na rzecz cyberbezpieczeństwa z Cisco, Ericsson oraz Nokią.

