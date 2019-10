MPiT oczekuje inflacji na poziomie ok. 2,5% r: r w listopadzie



Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Inflacja będzie kształtować się w listopadzie na poziomie zbliżonym do październikowego, tj. ok. 2,5% r/r , prognozują analitycy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).

"W ocenie MPiT, w listopadzie roczny wskaźnik cen będzie zbliżony do październikowego. Na miesięczny wzrost cen wpłynie sezonowy wzrost cen odzieży i obuwia, a niższe ceny żywności oraz ceny w transporcie będą obniżać ten wzrost" - czytamy w komentarzu do danych GUS.

Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w październiku 2019 r. wzrosły wobec września br. o 0,2%. W porównaniu z październikiem 2018 r. ceny wzrosły o 2,5% (2,6% we wrześniu br.).

"Dane są zbliżone do oczekiwań MPiT formułowanych przed miesiącem. Bardziej szczegółowe dane GUS udostępni 14 października.

W październiku br. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, największy wpływ na obniżenie dynamiki cen miały spadające kolejny miesiąc z rzędu ceny paliw (spadek o 4,7%) oraz nośników energii (spadek o 1,7%). Dodatkowo spowolnienie wzrostu cen żywności (o 0,2 pkt proc.) sprzyjało wyhamowaniu cen. W dalszym ciągu widoczne jest wygasanie dynamiki cen żywności i napojów. Październikowy, roczny wzrost cen w tej kategorii był najniższy od czerwca br." - czytamy także w komentarzu.

(ISBnews)