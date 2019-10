Rafako rozmawia o budowie kolejnych bloków energetycznych w Indonezji



Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews/ ISBnews.TV) - Rafako rozmawia obecnie o realizacji w Indonezji budowy kolejnych niewielkich bloków energetycznych opalanych węglem, poinformowała ISBnews.TV wiceprezes Agnieszka Wasilewska-Semail.

"Obecnie realizowane dwa bloki na wyspie Lombok to nie jest koniec naszych zainteresowań tym rynkiem. W tej chwili dyskutujemy o kolejnych podobnych, niedużych blokach węglowych. Indonezja jest trochę skazana na węgiel - to są wyspy, tam nie za bardzo inne paliwo jest dostępne. Wierzymy więc, że na tamtym rynku będziemy mogli jeszcze trochę 'namieszać' w energetyce węglowej" - powiedziała Wasilewska-Semail w rozmowie z ISBnews.TV.

Obecnie Rafako uczestniczy w realizacji kontraktów na budową dwóch bloków parowych opalanych węglem w Indonezji na wyspie Lombok (2x50 MW), o wartości - jak informowała wcześniej spółka - ok. 70 mln euro.

Rafako liczy też na rozwijanie działalności na innych rynkach zagranicznych, w szczególności na Bałkanach.

"Mamy bardzo silnie działające biuro inżynierskie na Bałkanach i tam widzimy bardzo duży potencjał projektowy, bo energetyka krajów bałkańskich też dostosowuje się do norm - może nie aż tak restrykcyjnych, jak w UE - niemniej jednak bardzo patrzą na to, że w przyszłości może również i te normy będę musieli spełniać. Tak więc projektów modernizacyjnych, nowych inwestycji jest tam całkiem sporo i to jest nam bardzo bliski rynek" - wskazała wiceprezes.

W I poł. br. udział sprzedaży zagranicznej w sprzedaży ogółem grupy wzrósł o 23,4 pkt proc. r/r do 42,2%. Wartość sprzedaży zagranicznej za I półrocze 2019 r. zwiększyła się o 87,1% r/r do 218,84 mln zł.

"Wzrost sprzedaży zagranicznej dotyczył głównie bloków i kotłów. Sprzedaż w tym asortymencie wyniosła 159 450 tys. zł i była ponad 2-krotnie wyższa w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (47 097 tys. zł za pierwszych 6 miesięcy 2018 roku). Wzrost sprzedaży jest związany głównie z budową bloku elektrociepłowni opalanego biopaliwem w Wilnie (umowa o wartości około 148 mln euro; sprzedaż za I półrocze 2019 roku: 114 833 tys. zł, za I półrocze 2018 roku: 45 97 tys. zł)" - napisano w raporcie półrocznym.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,27 mld zł w 2018 r.

Lesław Kretowicz

(ISBnews/ ISBnews.TV)