Jak ocenił w poniedziałek prezes Kraków Airport Radosław Włoszek, październik, w którym odprawiono o 184 tys. więcej pasażerów niż rok wcześniej, był miesiącem intensywnym na lotnisku - weszła w życie zimowa siatka połączeń 2019/2020, powitano także siedmiomilionowego pasażera.

W tegorocznym zimowym rozkładzie lotów 24 przewoźników operujących z krakowskiego lotniska oferuje ponad 130 regularnych połączeń, w tym sześć nowych. Wśród nowości sezonu zimowego znalazły się połączenia linii Jet2 do szkockiego Glasgow, Wizz Air do Londynu Gatwick oraz Ryanair do Brukseli, Chersonia na Ukrainie, Londynu Luton i Palermo na Sycylii.

Po raz pierwszy w zimowej ofercie pozostały też Kutaisi w Gruzji i Reykjavik na Islandii. Turyści będą mogli polecieć w zimie do typowo wakacyjnych miast, jak np. Tel Awiw, Barcelona czy Bari.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku lotnisko odprawiło blisko 6,8 mln pasażerów, czyli o 16 proc. więcej niż rok wcześniej. W tym roku może zostać przekroczony poziom 8 mln osób.(PAP)

autor: Rafał Grzyb