Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Awbudu zmieniła funkcję Pawła Tamborskiego, dotychczasowego członka zarządu spółki, na funkcję prezesa z dniem 5 listopada 2019 r., podała spółka.



Paweł Tamborski powołany został w skład zarządu spółki z dniem 4 października 2019 r.



Ponadto rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie oddelegowania członka rady Wiesława Cholewy (jej dotychczasowego przewodniczącego) do czasowego pełnienia obowiązków członka zarządu spółki - na okres 3 miesięcy, podano także.



"Jednocześnie w dniu 4 listopada 2019 r. rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie odwołania pana Wiesława Cholewy z pełnienia stanowiska przewodniczącego rady nadzorczej spółki oraz uchwałę w sprawie powołania pana Michała Feista do pełnienia funkcji przewodniczącego rady nadzorczej spółki" - czytamy w komunikacie.



W związku z powyższym, począwszy od 5 listopada 2019 r. skład zarządu spółki jest następujący:



1. Paweł Tamborski - prezes zarządu,



2. Robert Kasprzak - wiceprezes zarządu, podsumowano.



Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana. Od 2011 roku obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2018 roku uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 220 mln zł.



