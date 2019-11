Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Arkadiusz Miętkiewicz został powołany na wiceprezesa zarządu British Automotive Polska (BAH), podała spółka. Jednocześnie Gian Leonardo Fea złożył rezygnację z uczestnictwa w zarządzie spółki z powodów osobistych, ze skutkiem na dzień 4 listopada 2019 r.



"Przebieg pracy zawodowej [A. Miętkiewicza] i zajmowane stanowiska obejmują 26 lat doświadczenia w motoryzacji



- 10 lipca do 31 października 2019 roku - prezes zarządu Ursus S.A.,



- 15 stycznia 2018 do 11 marca 2019 roku - wiceprezes zarządu British Automotive Holding S.A.,



- 1 lipca 2015 do 11 marca 2019 roku - dyrektor zarządzający, a od 20 października 2015 do 11 marca 2019 roku również wiceprezes zarządu British Automotive Polska S.A. - generalny importer marek Jaguar i Land Rover w Polsce,



- 1993 - 2015 - Iberia Motor Company S.A. i grupa spółek, m.in.:



- 1993 - 2005 - Iberia Motor Company S.A. - generalny importer marki SEAT w Polsce - od asystenta sieci dilerskiej - do dyrektora generalnego i prezesa zarządu,



- 2005 - 2012 - CEO Formula Motor Ukraina Z.A.O. z siedzibą w Kijowie - generalny importer marki SEAT na Ukrainie,



- 2007 - 2011 - CEO Iberia Motor Rus Z.A.O. z siedzibą w Moskwie - generalny importer marki SEAT w Federacji Rosyjskiej,



- 2011 - 2015 - CEO Automotive Europe Corporation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i O.O.O. z siedzibą w Kijowie, Ukraina - generalny importer marki BYD (samochody i autobusy elektryczne),



- 2006 - 2010 - CEO First Truck International Sp. z o.o. - generalny importer pojazdów dostawczych LDV (Wielka Brytania) i GAZ (Rosja).



Arkadiusz Miętkiewicz studiował w latach 1988-1993 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Handlu Zagranicznego. Arkadiusz Miętkiewicz był m.in. członkiem licznych rad nadzorczych m.in. wymienionych spółek, jak również związanych z Sixt Rent a Car (franczyza w Polsce), czy Harley Davidson (generalny importer w Polsce).



British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.



