Akcjonariusze Ursusa wyrazili zgodę na sprzedaż 2 zakładów za min. 25,8 mln zł



Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Ursusa w restrukturyzacji wyrazili zgodę podczas walnego zgromadzenia na sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa, stanowiących zakłady produkcyjne w Opalenicy oraz Dobrym Mieście, za łączną cenę nie niższą niż 25,8 mln zł, podała spółka.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie Ursus [...] postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż na rzecz wybranego przez zarząd kupującego [...] zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, stanowiącej zakład produkcyjny w Opalenicy, [...], które to składniki przeznaczone są do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej w szczególności na produkcji oraz dystrybucji maszyn rolniczych [...] za łączną cenę nie niższą niż 5 800 000 zł" - czytamy w komunikacie.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie Ursus [...] postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż na rzecz wybranego przez zarząd kupującego [...] zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, stanowiącej zakład produkcyjny w Dobrym Mieście [...], które to składniki przeznaczone są do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej w szczególności na produkcji oraz dystrybucji maszyn rolniczych [...] za łączną cenę nie niższą niż 20 000 000 zł" - czytamy dalej.

Wykonanie obu uchwał powierzono zarządowi spółki.

Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 214,63 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)