Infoscan wyemitował I transzę obligacji zamiennych na akcje



Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Infoscan wyemitował pierwszą transzę obligacji zamiennych na akcje w ramach umowy inwestycyjnej z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund, podała spółka. W ramach transakcji spółka przydzieliła Inwestorowi obligacje o wartości nominalnej 750 tys. zł.

"Pozyskanie środków od inwestora będzie miało istotne znaczenie dla dalszego rozwoju działalności spółki. Zależy nam na regularnym zwiększaniu świadczonych usług, dlatego część środków zamierzamy przeznaczyć na rozwój Rejestratora MED oraz systemu telemedycznego Osascan. Specjaliści Infoscanu od dłuższego czasu opracowują nowe funkcjonalności, a środki od Inwestora pozwolą nam je wdrożyć" - powiedział prezes Piotr Sobiś, cytowany w komunikacie.

W ramach umowy z inwestorem wyemitowanych zostanie jeszcze 5 transz obligacji zamiennych na akcje o wartości nominalnej 750 tys. zł każda. Spółka posiada również możliwość emisji kolejnych transz obligacji o wartości nominalnej 500 tys. zł każda, jeżeli zostanie odnotowane zapotrzebowanie na dodatkowe środki. Fundusze pozyskane od inwestora pozwolą spółce również pokryć koszty ekspansji zagranicznej, czytamy także.

"Finansowanie pozyskane zarówno z tej transzy, jak i kolejnych, da nam możliwość wejścia na nowe rynki zagraniczne. Podpisaliśmy niedawno list intencyjny z potencjalnym kontrahentem z Bułgarii, który z sukcesem oferuje na tamtejszym rynku rozwiązania opracowane przez inne polskie spółki telemedyczne. W najbliższym czasie planujemy udać się do Sofii, aby na miejscu omówić wszystkie szczegóły współpracy. Natomiast we wrześniu br. podpisaliśmy umowę z hiszpańskim dystrybutorem Giromed Institute. W tym miesiącu planowane jest wdrożenie umowy, po czym rozpoczną się pierwsze badania. Wspólnie z hiszpańskim partnerem analizujemy również możliwości wejścia na rynek meksykański. Prowadzone są także rozmowy z potencjalnym partnerem działającym w krajach Skandynawskich. Bardzo nam zależy na jak najszybszej komercjalizacji urządzenia na jak największej ilości rynków" - dodał wiceprezes Maciej Nowak.

W ciągu bieżącego roku Infoscan podpisał 3 umowy z zagranicznymi partnerami z Francji, Hiszpanii oraz z Iranu. Zawarcie każdej z nich było poprzedzone negocjacjami oraz listem intencyjnym. Aktualnie spółka negocjuje umowę ze Inter Business '91 Ltd, z którą również podpisała list intencyjny, podsumowano w materiale.

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

