KNF nakazała przeniesienie instrumentów finans.,środków z Vestor DM do DM PKO BP



Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wydała decyzję nakazującą przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków z Vestor Dom Maklerski (Vestor DM) do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (DM PKO BP), podał urząd.

"W ocenie Komisji przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków papierów wartościowych z Vestor DM do DM PKO BP należycie zabezpieczy interesy osób, do których należą przedmiotowe aktywa" – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie KNF zwróciła uwagę, iż przedmiotem przeniesienia są te instrumenty finansowe i środki pieniężne oraz dokumenty, co do których osoby bądź podmioty uprawnione nie podjęły decyzji o przeniesieniu do innej firmy inwestycyjnej, podano także.

We wrześniu KNF w związku z naruszeniami, jakich dopuścił się Vestor Dom Maklerski podjęła jednogłośnie decyzję o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej i wyznaczyła termin dwóch miesięcy na zakończenie działalności oraz nałożyła na spółkę karę pieniężną wysokości 1,7 mln zł pod rygorem natychmiastowej wykonalności.

(ISBnews)