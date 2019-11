W rozmowach uczestniczy również 16 dyrektorów wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jest to kolejne, od 23 września br., spotkanie tych grup zawodowych z przedstawicielami resortu i z NFZ. Wtedy to związkowcy w wielu miejscach powrócili do przerwanego w maju protestu. Akcja protestacyjna podjęta pod koniec września polegała na wykorzystaniu przez nich urlopów, zwolnień lekarskich i rezygnacji z nadgodzin.

Obecnie protest wygasł, ale związkowcy kontynuują rozmowy w sprawie obiecanych podwyżek. Domagają się wzrostu pensji o 1200 zł netto. Twierdzą, że jeśli doszło do uwzględnienia ich żądań płacowych w wybranych placówkach, to były to niewielkie zmiany i wynikały głównie z ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia. Dlatego też środowe spotkanie po raz kolejny poświęcone jest weryfikacji porozumień, jakie dyrektorzy placówek podpisali z protestującymi grupami medycznymi.

Oprócz żądań płacowych związkowcy domagają się bezpłatnych szkoleń, adekwatnej wyceny świadczeń, szybkiego dostępu pacjenta do fizjoterapeuty i braku limitów na badania laboratoryjne.(PAP)

