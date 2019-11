Źródło: forsal.pl

- Organizacje, które pracują w obszarach ochrony środowiska są w stanie usiąść przy stole i rozmawiać z biznesem. Ale to musi być rozmowa szczera, podczas której strony traktują się poważnie, a nie próbują zredukować dialog do pozorów i do próby wciągnięcia organizacji pozarządowej do legitymizowania działań greenwashingowych ("zielone mydlenie oczu" - red.) - mówi Paweł Szypulski, Dyrektor Programowy Greenpeace Polska.