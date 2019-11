Action otworzył pierwsze centrum dystrybucyjne w Polsce



Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Action, międzynarodowa sieć dyskontów niespożywczych otworzyła dziś w miejscowości Osła pierwsze w Polsce centrum dystrybucyjne, podała firma. Docelowo centrum utworzy około 400 miejsc pracy.

"Firma weszła na polski rynek dwa lata temu, uruchamiając swój sklep w Lesznie i od tego czasu stale rozwija swoją działalność w naszym kraju. Obecnie posiada tu prawie 50 sklepów, głównie w południowo-zachodniej Polsce. Otwarcie centrum dystrybucyjnego w gminie Gromadka na Dolnym Śląsku to duża inwestycja wspierająca ekspansję rynkową Action" - czytamy w komunikacie.

Przez ostatnie dwa lata Action sukcesywnie zwiększał liczbę swoich sklepów w Polsce. Pod koniec października br. było ich łącznie 46. Do końca 2019 roku ma ich być 50. Obecnie firma zatrudnia na polskim rynku ponad 750 osób.

"Nasz dynamiczny rozwój w ciągu dwóch lat stanowi nie tylko dowód na to, że model biznesowy Action jest skalowalny, ale także pokazuje, że Polacy bardzo polubili nasz koncept polegający na zaskakiwaniu klientów szerokim, często zmieniającym się asortymentem dobrej jakości w najniższych możliwych cenach. Jestem przekonany do konceptu Action i wierzę, że odniesie on sukces. Budowanie sieci dyskontów niespożywczych na polskim rynku to ciekawe zadanie. Mamy ambitne plany rozwoju i będziemy nadal wzmacniać tu naszą obecność" - powiedział dyrektor generalny Action Polska Sławomir Nitek, cytowany w komunikacie.

Jest to pierwsze centrum dystrybucyjne Action na polskim rynku. Obiekt ten będzie zaopatrywać sklepy w południowo-zachodniej Polsce oraz we wschodnich Niemczech.

"Osła to strategiczna lokalizacja zapewniająca odpowiednią infrastrukturę oraz dogodne połączenie z głównymi autostradami. Centrum dystrybucyjne nie tylko przyczyni się do rozwoju Action, ale także lokalnej społeczności" - dodał Nitek.

Docelowo centrum utworzy około 400 miejsc pracy.

Action to szybko rozwijająca się międzynarodowa sieć dyskontów niespożywczych z ponad 1400 sklepami w Holandii, Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburgu, Austrii i Polsce. We wszystkich krajach zatrudnia ponad 50 000 osób. W 2018 roku całkowita sprzedaż netto wyniosła 4,2 mld euro

(ISBnews)