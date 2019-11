"Cieszę się, że zobaczę się z Erdoganem" - napisał w środę Trump na Twitterze, po telefonicznej rozmowie z tureckim prezydentem.

Do spotkania obu przywódców dojdzie 13 listopada, co potwierdziła w środę także kancelaria Erdogana.

Po tym, jak pod koniec października Izba Reprezentantów USA uznała za ludobójstwo rzeź Turcji na Ormianach w Imperium Osmańskim w czasie I wojny światowej, Erdogan nie wykluczał możliwości odwołania wizyty w Waszyngtonie.

Turcja oficjalnie nie przyznaje się do ludobójstwa i twierdzi, że Ormianie padli ofiarą epidemii.

Stosunki amerykańsko-tureckie są napięte już od wielu miesięcy, m.in. z powodu zakupu przez Turcję rosyjskiego systemu obrony powietrznej S-400.

Donald Trump napisał w środę na Twitterze, że Erdogan poinformował go także o schwytaniu w Syrii przez siły tureckie żony i siostry Abu Bakra al-Bagdadiego, byłego lidera dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie (IS), a także wielu bojowników IS.

Abu Bakr al-Bagdadi zginął 27 października podczas operacji przeprowadzonej przez amerykańskie siły specjalne w pobliżu granicy Syrii z Turcją.

