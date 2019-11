Ronson miał 1,03 mln zł zysku netto, 2,4 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.



Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - Ronson Development odnotował 1,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 5,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 2,4 mln zł wobec 7,92 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 35,99 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 83,04 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 13,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,84 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 178,95 mln zł w porównaniu z 253,25 mln zł rok wcześniej.

Średnia marża brutto na sprzedaży lokali, które zostały przekazane klientom i rozpoznane w przychodach w pierwszych trzech kwartałach 2019 r., wyniosła 17,6% wobec 16,6% w analogicznym okresie 2018 r. Średnia marża brutto na projektach City Link I i II, w których

Ronson Development ma 50% udziałów, sięgnęła 25,1%, podano w komunikacie.

"W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku rozpoczęliśmy budowę i sprzedaż trzech nowych projektów i czterech kolejnych etapów już realizowanych inwestycji, obejmujących łącznie 824 lokale. Do końca tego roku zamierzamy uruchomić jeszcze cztery projekty / etapy z łącznie 281 lokalami. Razem w ciągu jednego roku rozpoczniemy zatem budowę ponad 1100 lokali, co jest rekordową wielkością w historii Ronson Development" - powiedział członek zarządu Ronson Development, który 1 grudnia zastąpi na stanowisku prezesa ustępującego Nira Netzera Boaz Haim, cytowany w komunikacie.

"Jednocześnie, w całym 2019 r. planujemy zakończyć budowę projektów o podobnej skali, tj. obejmujących ponad 1100 lokali, co również będzie rekordowym wynikiem dla Ronsona" - dodał.

W ciągu pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku spółka zakontraktowała sprzedaż 505 lokali, a ponadto 88 lokali na koniec września objętych było umowami rezerwacyjnymi. Większość z nich została już skonwertowana na umowy deweloperskie w październiku br., podano.

"Jesteśmy zdeterminowani, aby zrealizować zaprezentowany na początku roku plan zakładający sprzedaż w całym roku około 800 lokali. Na koniec września br. nasza oferta sprzedaży obejmowała 881 lokali. W ostatnich tygodniach istotnie ją wzbogaciliśmy, uruchamiając przedsprzedaż 176 lokali w ramach czwartego etapu naszej bestsellerowej inwestycji Miasto Moje na Białołęce. Niebawem wystartujemy również z zupełnie nowym projektem na rynku szczecińskim - Nowe Warzymice (wcześniej funkcjonującym pod nazwą Chopin), gdzie w ramach pierwszego etapu planujemy budowę 54 lokali. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie i szybkie tempo sprzedaży w pierwszym etapie naszego najnowszego projektu w Warszawie - Ursus Centralny - niewykluczone, że jeszcze w tym roku rozpoczniemy przedsprzedaż drugiego etapu tej inwestycji" - powiedział wiceprezes, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski, również cytowany w komunikacie.

"W czwartym kwartale br. planujemy zakończyć budowę projektu City Link III, gdzie oczekiwana marża brutto jest nawet wyższa niż we wcześniejszych dwóch etapach tej inwestycji. Co ważne, City Link III jest w 100% własnością Ronson Development, a więc przychody i zyski z tego projektu będą w całości rozpoznane w naszym rachunku zysków i strat. Zakładamy, że pierwszą pulę lokali przekażemy nabywcom jeszcze przed końcem tego roku. Łącznie w ramach City Link III powstaje 368 lokali, z czego do końca września tego roku sprzedane były już 343 lokale, a łączna wartość zawartych umów sięgnęła 169 mln zł" - powiedział także wiceprezes i dyrektor finansowy Ronson Development Rami Geris, cytowany w komunikacie.

"W czwartym kwartale planujemy także ukończyć IV etap projektu Panoramika w Szczecinie, obejmujący 111 lokali. Przed końcem trzeciego kwartału sprzedaliśmy 90 z nich o łącznej wartości prawie 23 mln zł. Zakładamy, że część z tych lokali zostanie przekazana klientom i rozpoznana w przychodach jeszcze w tym roku" - dodał Geris.

Największy udział w przychodach i zyskach Ronson Development za pierwsze trzy kwartały tego roku miały dwa warszawskie projekty: Miasto Moje na Białołęce (łącznie 151 lokali przekazanych klientom) i Nova Królikarnia na Mokotowie (77 przekazanych lokali), a także wrocławska Vitalia (84 przekazane lokale), podano również.

Łącznie od stycznia do września br. Ronson Development przekazał nabywcom 534 lokale (uwzględniając 185 lokali w City Link I i II). Plan na cały 2019 rok zakłada wydanie kluczy do około 700 lokali, podsumowano.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 13,19 mln zł wobec 15,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. sprzedała 773 lokale.

(ISBnews)