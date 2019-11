Asseco wdroży w Rzeszowie pierwszy inteligentny miejski system parkingowy



Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - Asseco Data Systems wdroży w Rzeszowie pierwszy w Polsce wizyjny monitoring stanu wolnych miejsc parkingowych, podała spółka. Cała strefa płatnego parkowania będzie objęta systemem zbierającym i analizującym dane na temat parkujących tam pojazdów. Informacje o stanie wolnych miejsc będą udostępniane poprzez interaktywne tablice oraz mobilną aplikację dla mieszkańców. Wartość realizowanego projektu to 14,7 mln zł.

"Rozbudowa strefy płatnego parkowania w Rzeszowie to unikalny projekt z zakresu smart city. Poza systemem opomiarowania i monitoringu zbudujemy tu również system transmisji danych, który będzie przekaźnikiem pomiędzy Centrum Nadzoru, a wszystkimi elementami systemu oraz zmodernizujemy Centrum Przetwarzania Danych. Co bardzo istotne, w centrum Rzeszowa powstanie infrastruktura sieci światłowodowej, wykorzystująca istniejącą sieć LMDS i MESH, co w przyszłości umożliwi połączenie z innymi obiektami miejskimi. Stolica Podkarpacia będzie tym samym pierwszym w Polsce miastem wykorzystującym technologię MESH 5G" - powiedział dyrektor ds. rozwoju obszaru smart city w Asseco Data Systems Paweł Sokołowski, cytowany w komunikacie.

Władze Rzeszowa zdecydowały się na wdrożenie zaawansowanego technologicznie systemu, który upłynni ruch w strefie płatnego parkowania i skróci czas potrzebny na znalezienie wolnego miejsca parkingowego. Rozmieszczone na obszarze objętych strefą ulic kamery, czujniki i sieci neuronowe będą całodobowo zbierać i analizować dane o parkujących tam samochodach. Informacja o wolnych miejscach będzie przekazywana na rozmieszczone w strefie płatnego parkowania interaktywne tablice informacyjne oraz poprzez udostępnioną mieszkańcom aplikację mobilną. Będzie ona również zintegrowana z zewnętrznymi aplikacjami umożliwiającymi wniesienie opłaty parkingowej, wskazano w materiale.

"Innowacyjny system monitoringu strefy płatnego parkowania to wiele korzyści dla Rzeszowa. Mieszkańcy szybciej znajdą miejsce parkingowe, co ograniczy ruch samochodowy, a tym samym emisję spalin w centrum miasta. System kamer podniesie poziom bezpieczeństwa, a zbierane na dane pozwolą na bieżąco zarządzać i optymalizować funkcjonowanie strefy" - podsumował prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc.

System inteligentnego monitoringu Strefy Płatnego Parkowania w Rzeszowie będzie funkcjonował od 2021 r.

Asseco Data Systems powstała w styczniu 2016 r. z połączenia kompetencji 6 spółek z Grupy Asseco (ADH-Soft, Centrum Komputerowe ZETO, COMBIDATA Poland, Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz, Unizeto Technologies, Zakład Usług Informatycznych OTAGO. Firms produkuje i rozwija oprogramowanie (m.in. dla sektora leasingowego i samorządów), dostarcza infrastrukturę informatyczną, szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim, specjalizuje się też w usługach bezpieczeństwa i zaufania oraz komunikacji masowej. Współpracuje zarówno z biznesem, jak i jednostkami administracji publicznej.

(ISBnews)