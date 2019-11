Koszt inwestycji, którą zaprojektowała i wykonała Eurovia Polska SA, przekracza 400 mln zł, w tym ponad 213 mln zł to unijne dofinansowanie.

"Udał nam się ten projekt" - ocenił minister. Dodał, że Polska jest już na piątym miejscu w Europie pod względem ilości dróg ekspresowych. "Te drogi są najnowocześniejsze, budowane według najnowocześniejszych technologii” - mówił. Podkreślił, że rząd dotrzymuje słowa. "Deklarowaliśmy realizację programu budowy dróg krajowych i to czynimy" - wskazał.

„Dzisiaj przekraczamy magiczną liczbę 4000 km dróg szybkiego ruchu w naszym kraju. Przed nami jeszcze wiele inwestycji” – powiedział Adamczyk. Do środy w Polsce sieć autostrad i dróg ekspresowych liczyła 3993 km.

Jak mówił, Polska będzie pokryta siecią nowoczesnych dróg, będzie też dysponowała obwodnicami miast. Dodał, że Szczecinek, dzięki środkom zapewnionym przez rząd, w przyszłości zyska również obwodnicę w ciągu drogi krajowej nr 20. Ta inwestycja jest w fazie przygotowywania. Zgodnie z założeniami ma być gotowa w 2025 r. Obie trasy pozwolą całkowicie wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta.

Minister infrastruktury mówił także o rozpoczęciu budowy obwodnicy Kraśnika w ciągu drogi ekspresowej S19 oraz oddanej do użytku we wtorek obwodnica Myśliny. Zaznaczył, że niebawem zaczną działać budowane odcinki na S11, S19, S61, S3, A1 między Częstochową a Łodzią. „Będą miały bezpośredni wpływ na dynamiczny rozwój gospodarczy naszego kraju. O to zabiegamy i taki jest cel naszych działań” – podkreślił Adamczyk, który złożył podpis na symbolicznej tablicy informującej o tym, że w Polsce jest oddanych do użytku 4000 km dróg szybkiego ruchu.

W ramach inwestycji powstała dwujezdniowa obwodnica o dwóch pasach ruchu w każdą stronę, z dwoma węzłami drogowymi "Szczecinek Śródmieście" i "Szczecinek Wschód" oraz dwoma rondami - na początku i końcu trasy. Powstało 13 obiektów inżynieryjnych - wiaduktów, mostów i przejść dla zwierząt.

Przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Szczecinka ogłoszono 28 sierpnia 2014 r. Umowa z wykonawcą została podpisana 13 listopada 2015 r., a na dofinansowanie unijne 18 lipca 2018 r.

Obwodnica Szczecinka stanowi fragment przyszłej drogi ekspresowej S11, która połączy Pomorze Środkowe przez Poznań z A1 na Śląsku. Obwodnicę na S11 mają już Jarocin i Ostrów Wielkopolski. W październiku oddany został do użytku odcinek Kołobrzeg-Koszalin, wspólny dla dróg S6 i S11. W realizacji są obwodnice Kępna i Olesna. Trwa procedura przetargowa na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków S11 łączących Koszalin z Bobolicami. Pozostałe fragmenty tej trasy objęte są pracami przygotowawczymi.

Według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad obecnie realizowanych jest ok. 1100 km dróg szybkiego ruchu, a procedury przetargowe dotyczą kolejnych blisko 350 km. W ciągu 2-3 lat powinna zostać przekroczona liczba 5000 km. Docelowo sieć dróg ekspresowych i autostrad ma wynosić ponad 8000 kilometrów.