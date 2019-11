Unimot: Nie spełniły się warunki umowy dezinwestycyjnej w obszarze gazu ziemnego



Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - Nie dojdzie do realizacji umowy dezinwestycyjnej pomiędzy Unimotem i Blue Line Engineering, dotyczącej obszaru gazu ziemnego, ze względu na niespełnienie warunków określonych przy podpisywaniu umowy, podał Unimot.

"Efektem procesu dezinwestycyjnego miało być przejęcie przez emitenta 100% udziałów w spółce Unimot System oraz przejęcie przez Blue Line Engineering 100% udziałów w pozostałych spółkach zależnych, tj. Blue Cold oraz Blue LNG, przy jednoczesnym uporządkowaniu struktury należności i zobowiązań w tych spółkach zależnych oraz zabezpieczeń bankowych w ramach grupy kapitałowej emitenta oraz grupy kapitałowej BLE, jak również zakończenie trwających inwestycji" - czytamy w komunikacie.



W związku z niespełnieniem się warunków niezbędnych do realizacji umowy dezinwestycyjnej, z przyczyn niezależnych od woli stron, procesy dezinwestycyjne nie zostaną zrealizowane, podano również.



"Jednocześnie spółka informuje, że prowadzi rozmowy z BLE dotyczące nowego kształtu struktury transakcji i jeśli zostanie on wiążąco ustalony, przekaże taką informację do publicznej wiadomości" - czytamy dalej.

Decyzja o dezinwestycji została podjęta w związku z przyjętą strategią Unimotu na lata 2018-2023, która zakłada m.in. optymalizację aktywów gazowych i koncentrację na najwyżej marżowych biznesach.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 3,4 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.

(ISBnews)