"W ostatnich dniach notowania złotego znajdowały się przede wszystkim pod wpływem poniedziałkowego odczytu PMI dla Polski, który okazał się bardzo rozczarowujący – w efekcie EUR/PLN podążył z okolic 4,25 do 4,27” – powiedział PAP Biznes strateg rynku walutowego PKO BP Jarosław Kosaty.

Jego zdaniem w kolejnych tygodniach EUR/PLN może pójść w kierunku 4,30 i wyżej.

W przypadku EUR/USD strateg banku przewiduje, że bilans plusów i minusów przemawia na korzyść dolara.

"Rynki zaczynają dyskontować chłodzącą narrację członków FOMC co do dalszej możliwości obniżek stóp procentowych w USA. Dodatkowo nakłada się na to również oczekiwanie, że niewykluczone jest dalsze luzowanie w strefie euro. Nowa szefowa EBC Christine Lagarde może przekonywać do polityki łagodzącej w obliczu słabnącej aktywności gospodarczej w Europie” – dodał Jarosław Kosaty.

Jego zdaniem na koniec roku EUR/USD wyniesie 1,09.

RYNEK DŁUGU

Czwartkowa sesja stała pod znakiem wzrostów rentowności – najsilniejsze nastąpiły na środku i długim końcu krzywej.

Na przetargu zamiany w czwartek MF sprzedało papiery OK0722, PS1024, WZ0525, DS1029, WZ1129 i WS0447 łącznie za 2.663,318 mln zł, a odkupiło obligacje WZ0120, PS0420, OK0720 i DS1020 łącznie za 2.648,580 mln zł.

"Wyceny długu skarbowego znajdują się pod wpływem wyjątkowo sprzyjającej sytuacji na rynku pierwotnym. Na rynku jest kapitał, na co wskazują wyniki dzisiejszej aukcji – inwestorzy zgłosili popyt na papiery o wartości ok. 4,34 mld zł, a przydzielono im obligacje za ok. 2,65 mld zł” – wskazał strateg rynku stopy procentowej PKO BP Mirosław Budzicki.

"Czwartkowa aukcja była najmniejszej wartości w całym roku – poprzednia rekordowo niska miała miejsce w maju, gdy inwestorzy nabyli obligacje warte ok. 4,07 mld zł” – dodał ekspert banku.

W opinii stratega PKO BP rentowność dwuletnich obligacji może zniżkować i podąży w kierunku 1,30 proc., a dziesięcioletnich w najbliższej perspektywie nie spadnie poniżej 2,0 proc.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 1,891 proc., a niemieckich -0,267 proc.

czwartek czwartek środa 15.42 9.51 16.48 EUR/PLN 4,2596 4,2645 4,2642 USD/PLN 3,8502 3,8498 3,8497 CHF/PLN 3,8751 3,8767 3,8792 EUR/USD 1,1063 1,1077 1,1077 DS1021 1,39 1,37 1,38 PS1024 1,77 1,75 1,74 DS1029 2,05 2,02 2,01

(PAP Biznes)