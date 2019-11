Bumech wydobył 286,8 tys. t rudy boksytu w Czarnogórze w I-X, wzrost o 9,27% r: r



Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - Bumech wydobył 286 797 t rudy boksytu w Czarnogórze w okresie styczeń-październik 2019 r., co oznacza wzrost o ponad 9,27% r/r, podała spółka.

"Poziom wydobycia rudy boksytu na kontrakcie w Czarnogórze do sierpnia 2019 roku wyniósł 236 701 ton, we wrześniu br. - 24 812 ton, a w październiku br. - 25 284 ton. Łączne wydobycie w 2019 roku wyniosło 286 797 ton, co daje wzrost r/r ponad 9,27%" - czytamy w komunikacie.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)