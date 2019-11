OPINIE Budowa nowego ładu w kontekście zaufania cyfrowego to nie fanaberia. To konieczność. Coraz więcej osób, na fali kryzysów związanych m.in. z kradzieżą danych czy etycznie wątpliwym zaprzęganiem ich w mechanizmy AI, ze słuszną rezerwą podchodzi do zdobyczy technologii i internetu. A to wyhamowuje cały krwiobieg napędzający nowoczesne gospodarki.