Oponeo.pl miało wstępnie 64,5 mln zł przychodów w październiku



Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Oponeo.pl w październiku 2019 roku wyniosła 146,8 mln zł, co oznacza wzrost o 27% w stosunku do przychodów osiągniętych w październiku 2018 roku (115,6 mln zł), podała spółka.

"Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 31 października 2019 r. ukształtowały się na poziomie 662 878 tys. zł, co stanowi 16-proc. wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 573 288 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w październiku 2019 r. był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki Oponeo.pl, podano także.

Grupa Oponeo.pl, z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. W 2018 r. jej skonsolidowane przychody wyniosły blisko 843 mln zł. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)