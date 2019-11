INC doradza przy pierwszej emisji spółki President Studio z branży gamingowej



Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Grupa inwestycyjno-doradcza INC podpisała umowę o świadczenie usług doradczych w zakresie pozyskania kapitału z producentem gier - spółką President Studio, należącą do Grupy PlayWay, podał INC. INC będzie doradzał spółce President w zakresie obejmowała nowych udziałów spółki o wartości ponad 600 tys. zł. INC przygotuje wszelkie niezbędne umowy oraz będzie pozyskiwał inwestorów na nowe udziały.

President Studio to deweloper gier na PC, należący do Grupy PlayWay. Obecnie studio pracuje nad czterema produkcjami, w tym "I Am Your President", "Ship Builder Simulator" oraz "Crime Scene Cleaner". Wishlista, czyli zapisy graczy w serwisie Steam, na produkowane przez spółkę tytuły przekracza 200 tys., podano.

"W ostatnich tygodniach mocno przyśpieszyliśmy nasz rozwój i zgodnie z zapowiedziami będziemy realizowali więcej projektów w obszarze nowych technologii, w tym branży gamingowej. Negocjujemy kolejne umowy ze spółkami z tego obszaru i jeszcze w tym roku liczymy na przeprowadzenie dwóch takich projektów" - powiedział prezes INC Paweł Śliwiński, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z zapowiedziami President Studio w przyszłym roku ma zadebiutować na warszawskiej giełdzie, a obecnie jest na etapie przekształcenia w spółkę akcyjną.

"Pozyskane środki zabezpieczą nam finansowanie naszych produktów. Jesteśmy na etapie bardzo zaawansowanych prac nad grą 'I Am Your President', który zebrała już ponad 80 tys. zapisów w serwisie Steam. Chcemy, aby tytuł wszedł na rynek w pierwszej połowie 2020 roku" - dodał prezes President Studio Karol Konieczko.

Umowa z President Studio jest efektem współpracy Grupy INC z agencją relacji inwestorskich InnerValue. Oba podmioty oferują kompleksowe usługi w zakresie pozyskania finansowania, doradztwa biznesowego i kapitałowego oraz relacji inwestorskich. W szczególności dla firm działających w tzw. nowej ekonomii, w tym spółek technologicznych, gamingowych oraz life sience, przypomniano.

Grupa kapitałowa INC (zadebiutowała na GPW jako Inwest Consulting) posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy rynku NewConnect. W jej ramach działa m.in. Dom Maklerski INC S.A., fundusz PE/VC Carpathia Capital S.A. oraz polska agencja ratingowa INC Rating Sp. z o.o.

(ISBnews)