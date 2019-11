Do założenia prostej spółki akcyjnej wystarczy kapitał akcyjny w wysokości 1 zł. Spółkę taką założymy bardzo szybko, bo w zaledwie w 24 godziny.

Prosta spółka akcyjna (skrót P.S.A.) może zostać założona nawet przez jedną osobą. Co istotne akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Akcje tej spółki nie posiadają wartości nominalnej, nie stanowią części kapitału akcyjnego i są niepodzielne. Wkład można wnieść zarówno pieniężny jak i niepieniężny.

Do uproszczeń związanych z prostą spółką akcyjną zaliczyć należy:

• szybką rejestrację spółki

• podejmowanie uchwał z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

• przeprowadzanie zgromadzeń także z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

• prowadzenie rejestru akcjonariuszy w formie elektronicznej

• brak rady nadzorczej (z pozoru uproszczenie może być uważane za wadę prostej spółki akcyjnej, gdyż zmniejsza to bezpieczeństwo spółki, a co za tym idzie może być trudniej pozyskać inwestorów)

• świadczenie pracy oraz usług równoznaczne z wkładem

• do zbycia akcji wystarczające np. złożenie przez strony umowy oświadczeń woli przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

• łatwiejszą likwidację

