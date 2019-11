Na wtorkowym zamknięciu WIG20 spadł o 0,29 proc. do 2248,81 pkt., WIG zniżkował o 0,1 proc. do 59.141,35 pkt., mWIG40 zyskał 0,6 proc. do 3.780,28 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,4 proc. do 11.545,41 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 958 mln zł, z czego 845 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 poruszał się w trakcie wtorkowej sesji w 20-punktowym przedziale wokół poziomu piątkowego zamknięcia na 2.255 pkt. i dzień zakończył z 7 pkt. stratą.

W chwili zamknięcia sesji na GPW DAX rósł o 0,7 proc., a S&P500 i DJI zwyżkowały o odpowiednio: 0,5 i 0,2 proc.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, są: Dino Polska – o 3,6 proc. i PGE – o 2,5 proc.

Kurs PGE, która po wtorkowej sesji ma opublikować raport za III kw. 2019 r., rósł szósty dzień z rzędu. Od początku miesiąca spółka zyskała 19 proc.

Z kolei najmocniej spadły akcje: JSW - w dół o 3,9 proc. oraz PKN Orlen - o 3,3 proc.

Na szerokim rynku zwyżkami wyróżniły się: Elektrobudowa - o 40 proc., XTPL - o 32 proc., Benefit Systems - o 12 proc. oraz Polimex Mostostal - o 4 proc.

W piątek wieczorem na rynek napłynęła informacja, że Elektrobudowa i PKN Orlen zawarły porozumienie w sprawie zwolnienia zatrzymanej przez Orlen części wynagrodzenia tytułu umowy w wysokości ok. 15 mln zł oraz ok. 3 mln euro.

XTPL podało we wtorek, że rozpoczęło współpracę z producentem wyświetlaczy - chińskim koncernem BOE. Zawarta ze spółką zależną koncernu umowa dotyczy przeprowadzenia ewaluacji technologii XTPL.

Benefit Systems poinformował przed sesją, że zysk netto wyniósł w III kw. 26,8 mln zł i był 26 proc. powyżej oczekiwań rynku. Analitycy zwracają uwagę na poprawę marży brutto i dyscyplinę kosztową spółki.

Polimex-Mostostal podał w raporcie, że aktualny portfel zamówień grupy pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 2,19 mld zł. Po trzech kwartałach 2019 roku grupa miała 574 tys. zł zysku netto, wobec 9,79 mln zł straty netto rok wcześniej.

Akcje Banku Millennium wzrosły we wtorek o 3,2 proc. do 6,09 zł za akcję. Zdaniem analityków rynek pozytywnie przyjął piątkową informację o obniżeniu bankowi przez KNF o blisko 1,5 pp buforu na ryzyko walutowych kredytów hipotecznych.

"Dzisiejszy wzrost kursu akcji banku wiązałbym z informacją o obniżeniu przez KNF bufora związanego z kredytami walutowymi. Obniżenie tego bufora było oczekiwane, jednak informacja ta trafiła na dogodny grunt bowiem akcje banku spadały ostatnie 3 sesje. Kurs Banku Millennium jest dość zmienny w ostatnich tygodniach" – powiedział PAP Biznes Łukasz Jańczak z Ipopema Securities.

Wtorek był pierwszym dniem notowań praw poboru do akcji serii C spółki Police. Kurs PDA spółki spadł o 76 proc.