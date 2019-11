"W Brukseli przyjęto polską propozycję nowego projektu zwiększania zdolności obronnych UE w ramach programu PESCO. Utworzymy specjalistyczne Centrum Szkolenia Medycznego Wojsk Specjalnych. Dołączymy też do 4 innych programów m.in. dot. cyberbezpieczeństwa" napisał we wtorek na Twitterze Błaszczak.

We wtorek w Brukseli miało miejsce posiedzenie ministrów obrony państw UE, którzy omawiali kwestie bezpieczeństwa i obrony. Szczególną uwagę ministrowie poświęcili stałej współpracy strukturalnej (PESCO) i jej spójności z innymi inicjatywami obronnymi. Według wcześniejszych zapowiedzi rada UE miała we wtorek przyjąć 13 nowych projektów PESCO. Polskiej delegacji przewodniczył Paweł Woźny, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Informacja podana przez Błaszczaka na twitterze dotyczy tego spotkania.

O tym, że Polska zgłosiła pierwszy projekt w ramach stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie obronności UE (PESCO) - PAP dowiedziała się w poniedziałek ze źródeł dyplomatycznych. Według pozyskanych informacji chodziło właśnie o centrum zapewniające wsparcie medyczne dla sił specjalnych. Partnerem w projekcie mają być Węgry.

Decyzja w tej sprawie, a także o innych projektach, miała zapaść podczas wtorkowego posiedzenia unijnych ministrów obrony w Brukseli. Polska jest zaangażowana w kilka projektów PESCO, ale do tej pory sama ich nie zgłaszała.

Z założenia w każdym z projektów muszą uczestniczyć co najmniej dwa kraje grupy PESCO. Większość projektów to wspólne przedsięwzięcia od trzech do sześciu państw. Polska już wcześniej zgłosiła m.in. swój udział w największym projekcie, mającym na celu poprawę mobilności wojsk i sprzętu na terenie Wspólnoty.

W trzeciej fazie przyjmowania projektów PESCO Warszawa zdecydowała się wyjść z własną inicjatywą. Z informacji PAP wynika, że chodzi o ustanowienie centrum szkolenia medycznego, które miałoby skupiać się na wsparciu sił operacji specjalnych.

Polska ma już podwaliny pod ten projekt. W Łodzi działa Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego, gdzie szkolą się medycznie siły specjalne. W ramach PESCO miałoby ono zostać zmodyfikowane, by zwiększyć profesjonalną współpracę w tej dziedzinie uczestniczących państw członkowskich.

Wstępna lista pierwszych 17 projektów do realizacji w ramach PESCO została przyjęta w marcu 2018 r. Drugą partię 17 dodatkowych inicjatyw zatwierdzono w listopadzie ubiegłego roku. Teraz decydowana jest trzecia transza 13 projektów.

Każdy z nich jest prowadzony przez grupę uczestniczących państw członkowskich PESCO (członków projektu), koordynowany przez jeden lub kilka krajów (koordynatorów projektu). Członkowie projektu mogą uzgodnić między sobą, czy pozwalają innym uczestniczącym państwom członkowskim na przyłączenie się do projektu lub na jego obserwację.

PESCO (permanent structured cooperation) to stała współpraca strukturalna w dziedzinie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Umożliwia państwom członkowskim UE ściślejszą współpracę w zakresie bezpieczeństwa i obrony, wspólny rozwój potencjału obronnego, inwestowanie w te same projekty lub zwiększenie udziału i gotowości operacyjnej sił zbrojnych.

25 państw uczestniczących w PESCO to: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy.