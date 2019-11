PEM miał 1,14 mln zł straty netto, 0,04 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.



Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Private Equity Managers (PEM) odnotował 1,14 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 2,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 0,04 mln zł wobec 3,73 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody z tytułu zarządzania aktywami sięgnęły 7,83 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 12,52 mln zł rok wcześniej.

Od początku 2019 roku Grupa PEM sfinalizowała procesy wyjść (exitów) z inwestycji w spółki Dotpay/eCard oraz ABC Data. Łącznie, z tego tytułu, do funduszu MCI.EuroVentures wpłynęło prawie 400 mln zł, podano.

"Chcemy dalej korzystać z dobrej koniunktury na rynkach, zwłaszcza tych związanych z gospodarką cyfrową, stąd maksymalnie zintensyfikowaliśmy pracę nad procesami exitowymi. Planowane wyjścia z inwestycji dotyczą tylko tych spółek, które z powodzeniem przeszły proces budowania wartości, a ich sprzedaż może przynieść istotny zwrot dla inwestorów naszych funduszy. Liczymy, że sfinalizowanie

transakcji pozytywnie wpłynie na wynik roczny PEM" - powiedział prezes i partner zarządzający Tomasz Czechowicz, cytowany w komunikacie.

"Będziemy dalej reinwestować kapitał uzyskany ze sprzedaży spółek portfelowych w nowe aktywa w obszarze Digital Private Equity. Skupiamy się na dojrzałych spółkach technologicznych z naszego regionu. Liczymy, że nasza działalność fundraisingowa w Polsce i za granicą przyniesie efekt i że uda nam się powiększyć środki na nowe inwestycje o wpływy z tego tytułu" - dodał.

Największy fundusz zarządzany przez spółki z Grupy PEM - MCI.EuroVentures, od początku roku do końca września dostarczył inwestorom stopę zwrotu na poziomie 12,6%. W tym samym okresie MCI.TechVentures i MCI.CreditVentures zanotowały odpowiednio wyniki: -8,8% i 3,1%, podsumowano.



W I-III kw. 2019 r. spółka miała 3,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,41 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z tytułu zarządzania aktywami w wysokości 32,53 mln zł w porównaniu z 39,49 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 3,87 mln zł wobec 5,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Private Equity Managers to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.



(ISBnews)