Scope Fluidics uzgodnił z Total FIZ wstępne warunki dot. podwyższenia kapitału



Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Scope Fluidics uzgodnił z Total FIZ wstępne warunki brzegowe transakcji podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję do 231 540 nowych akcji spółki i skierowania oferty ich objęcia do Total FIZ, podała spółka, powołując się na opóźnioną informację poufną. Środki pozyskane z emisji przeznaczone zostaną na warunkowe rozszerzenie modelu rozwoju projektów oraz sfinansowanie dalszego rozwoju projektu BacterOMIC.

"Wcześniej Total FIZ ma sprzedać część swoich akcji spółki, tj. do 170 772 akcji spółki, jednak nie więcej niż ok. 73,75% akcji, które mają zostać wyemitowane w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki, w ramach transakcji procesu przyśpieszonej budowy książki popytu (ABB). Cena sprzedaży akcji spółki przez Total FIZ ma być taka sama, jak cena emisyjna nowych akcji i ma zostać ustalona w wyniku przeprowadzania ABB. Środki pozyskane z emisji przeznaczone zostaną na warunkowe rozszerzenie modelu rozwoju projektów oraz sfinansowanie dalszego rozwoju projektu BacterOMIC" - czytamy w komunikacie.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

(ISBnews)