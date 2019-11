Cena w wezwaniu na akcje Ergisu podniesiona do 3,88 zł za sztukę



Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Cena w wezwaniu Finergis Investments Limited i Marka Górskiego do zapisywania się na sprzedaż akcji Ergisu została podniesiona do 3,88 zł z 3 zł wcześniej, podali wzywający i podmiot pośredniczący.

"Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie w wysokości 3,88 zł za jedną akcję. Akcje objęte wezwaniem nie różnią się pod względem liczby głosów na WZ Spółki" - czytamy w zmienionej treści wezwania.

1 października 2019 r. Finergis Investments Ltd. oraz Marek Górski, ogłosili wezwanie na 20 083 783 akcji Ergisu, reprezentujących 53,15% ogólnej liczby akcji spółki i głosów na WZA. Pośredniczącym w wezwaniu jest mBank.

Finergis Investments Ltd. jest największym akcjonariuszem Ergisu, posiadającym 40,24% akcji spółki.

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ergisu sięgnęły 776 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)