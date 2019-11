Grupa Azoty szacuje synergie z przejęcia Compo Expert na minimum 40 mln euro



Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty szacuje, że łączne synergie wynikające z integracji w grupie niemieckiej spółki Compo Expert wyniosą co najmniej 40 mln euro do 2024 roku, poinformował prezes Wojciech Wardacki.

"To wstępne szacunki. Oceniam, że w rzeczywistości te synergie mogą być dużo większe" - powiedział Wardacki na konferencji prasowej.

Jak przyznał, grupa musiała na przykład opóźnić planowane dostawy amoniaku z Polic do zakładów Compo Expert w niemieckim Krefeld.

"Mamy kilka pomysłów, które mogą powiększyć tę wartość, ale nie mogę na razie mówić o szczegółach, bo są to projekty o charakterze strategicznym" - dodał wiceprezes Grupy Azoty Paweł Łapiński.

Grupa Azoty przejęła 100% udziałów w spółce Goat TopCo, kontrolującej spółki Grupy Compo Expert, jednego z czołowych podmiotów światowego rynku nawozów specjalistycznych dla odbiorców profesjonalnych, pod koniec 2018 roku, za cenę nie wyższą niż 235 mln euro.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)