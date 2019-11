Orbis wstępnie planuje I transzę buy-backu o wartości ok. 560 mln zł do III 2020



Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Orbis wstępnie zakłada, że w programie skupu akcji własnych zrealizuje pierwszą transzę o wartości ok. 560 mln zł w terminie nie później niż do końca marca 2020 r., wynika z informacji spółki.

"W związku z podjęciem w dniu 12 listopada 2019 r. przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Orbis S.A. uchwały nr 5 w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego [...], zarząd Orbis S.A. postanowił przeprowadzić analizę dotyczącą możliwości realizacji programu odkupu akcji emitenta w celu ich umorzenia, na zasadach określonych w powyższej uchwale. Biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową i operacyjną emitenta, zarząd przyjął wstępne założenia do programu przewidujące realizację jego pierwszej transzy o wartości około 560 mln zł oraz jej przeprowadzenie nie później niż do końca marca 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Na podstawie dalszych analiz, zarząd określi szczegółowe warunki transzy, w tym cenę odkupu akcji, a także liczbę akcji podlegających odkupowi. Ostateczne warunki transzy zostaną przedstawione przez zarząd do zatwierdzenia radzie nadzorczej, podano także.

Zarząd dodatkowo zaznacza, że realizacja transzy programu nie wyklucza możliwej realizacji kolejnych transz w ramach limitu kapitału rezerwowego przeznaczonego na potrzeby programu (850 mln zł) i okresu upoważnienia do nabywania akcji własnych (12 listopada 2021 r.), czytamy dalej.

Przyjęta wczoraj uchwała zakłada, że spółka może nabyć nie więcej niż 13 076 923 akcji stanowiących łącznie nie więcej niż 28,38% kapitału zakładowego spółki, a cena nabycia akcji nie może być niższa niż 65 zł za jedną akcję oraz nie może być wyższa niż 150 zł.

Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Partnerem strategicznym Orbisu jest AccorHotels.



