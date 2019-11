Amerykanin Jeffrey Ritter autor bestsellera Achieving Digital Trust: The New Rules for Business at the Speed of Light napisał, że w najbliższych latach najwięcej zarobią te firmy, które najlepiej opanują sztukę budowania zaufania cyfrowego.

W opinii szefa Google Sundara Pichaia opublikowanej przez New York Times w maju 2019 roku padło zdanie, że zaufanie wymaga dużego zaangażowania i sporej dawki pokory. “W ostatnich latach bardzo wiele napisano o prywatności. Uważam, że jest to jeden z najważniejszych tematów naszych czasów” - napisał Pinchai. Dlaczego? Dlatego, że zasady, które ustalimy teraz wyznaczą nam normy etyczne i prawne w przyszłości.

Jeśli coś jest darmowe, to Ty jesteś produktem

Pojęcie digital trust nierozerwalnie łączy się z danymi osobowymi. Dlaczego? Dane to ropa naftowa XXI wieku. Giganci technologiczni zarabiają na nich miliardy dolarów. Tymczasem ludzie – zwykli użytkownicy Internetu, w zasadzie oddają je za darmo… Ale czy na pewno? Czy korzystając z usług Facebooka, Google czy Amazona firmy te nie płacą nam tym, że możemy korzystać z e-maila, komunikatorów i darmowej chmury bezpłatnie?

Na pierwszy rzut oka tak właśnie jest, ale… “Jeśli coś jest darmowe, to Ty jesteś produktem” – cytat ten często przypisywany jest Markowi Zuckerbergowi, założycielowi Facebooka, ale faktycznie maksyma ta była znana już w latach 70-tych XX wieku i odnosiła się do dynamicznego rozwoju branży reklamy telewizyjnej w USA. Stwierdzenie to sprowadza się do konkluzji, że nie ma nic za darmo i za wszystko trzeba zapłacić – dzisiaj walutą są nasze dane. O tym, czy użytkownik będzie skłonny dokonać transakcji – „oddaje dane za usługę” – w dużej mierze decyduje poziom digital trust, czyli cyfrowego zaufania do firmy lub organizacji.

Banki, fintechy, firmy technologiczne, a szczególnie platformy social media – wszystkie te podmioty posiadają ogromną ilość informacji na nasz temat. Wg Cisco suma danych cyfrowych w sieci przekroczyła 1 zettabajta, czyli „milion milionów gigabajtów”. Wśród nich znajdziemy dane e-mailowe, zdjęcia twarzy, numery kart kredytowych, filmy z wakacji, adresy do korespondencji – dosłownie wszystko. Powierzamy je firmom wierząc, że będą u nich bezpieczne - i właśnie ta wiara, że fintech, bank lub wielki serwis społecznościowy nie tylko dba o ich bezpieczeństwo, ale nie pokusi się, by wykorzystać je do niecnych celów, jest tym, co nazywamy cyfrowym zaufaniem.

Wbrew pozorom największe serwisy społecznościowe wcale nie cieszą się najwyższą cyfrową reputacją. W rankingach króluje LinkedIn – portal, gdzie użytkownicy publikują swoje zawodowe wizytówki. Na drugiej pozycji znalazł się Pinterest - portal do kolekcjonowania i udostępniania zdjęć. Ostatnie miejsce na podium zajął Instagram. Facebook, z którego korzysta najwięcej, bo aż 2,5 mld ludzi, w rankingu Business Insidera w 2019 roku zajął dopiero 7. miejsce.

O tym, że niewystarczający poziom zaufania może być „business killerem” Mark Zuckerberg przekonał się osobiście, gdy amerykańscy kongresmeni wyrazili swoją dezaprobatę do realizacji przez Facebooka projektu cyfrowej kryptowaluty Libry. Przypadek ten potwierdza tezę, że zaufanie traci się tylko raz. Jego odzyskanie jest bardzo trudne i niezwykle kosztowne.

Zarabiaj na swoich danych osobowych

Digital trust będzie jednym z głównych tematów Impact fintech’19 w Katowicach. A o tym jak budować cyfrowe zaufanie opowie m.in. Dele Atanda, co-founder metaMe – fintechu, który znalazł sposób na to by świadomi użytkownicy mogli zarabiać na swoich danych osobowych. „Twoje dane, to twoja waluta. Zmonetyzuj je, uczyń swoje życie lepszym” to główne przesłanie fintechu metaMe, którego założyciel w 2013 roku wydał książkę Digitterian Tsunami, the rise of the N.E.O Citizen. To pozycja obowiązkowa dla osób nie tylko z branży marketingu, ale każdego, kto szuka zrozumienia czym jest cyfrowa rewolucja.

“W branży cyfrowej kluczowe jest postrzeganie danych jako własności użytkowników. Obecnie firmy zbierają ogromne połacie informacji o klientach, a metody, które stosują do pozyskiwania tych danych mogą budzić wątpliwości natury etycznej. Informacje często są gromadzone bez wiedzy użytkowników, a następnie analizowane i wykorzystywane w celach marketingowych. Nasz system pozwoli klientom zrozumieć to, jak wrażliwe są ich dane i jak bardzo muszą na nie uważać” – mówił Dele Atanda, w momencie uruchamiania metaME na początku 2018 roku.

Pilnuj danych jak pieniędzy w portfelu

Elementem budowania cyfrowego zaufania są solidne inwestycje w technologie antyfraudowe i rozwiązania ograniczające możliwości hakerów. Ale fintechy powinny dbać także o edukację użytkowników, ponieważ to klient jest najsłabszym ogniwem – czyli nieprofesjonalnym użytkownikiem rynku. Takie działania prowadzą między innymi polskie banki, które regularnie informują klientów o potencjalnych akcjach cyberprzestępców. Użytkownicy powinni mieć świadomość, jak cenne są ich dane oraz jakie podstępy najczęściej stosują hakerzy.

O Impact fintech’19

Jakie są najważniejsze priorytety technologiczne sektora na 2020 rok? W jaki sposób wdrożenie rozwiązań chmurowych zwiększy przewagę konkurencyjną instytucji finansowych oraz jak instytucje finansowe mogą wspierać transformację przyjazną dla klimatu? To pytania, na które odpowiedzą światowi liderzy świata fintech, spotykający się 4 i 5 grudnia na Impact fintech’19. Dziesiątki wystąpień i warsztatów w ramach 8 ścieżek tematycznych zgromadzą łącznie ponad 200 speakerów i ponad 2 tys. uczestników. Do Katowic przyjadą istotni dla branży politycy i menadżerowie z Polski i regionu CEE.



Pojawią się przedstawiciele dziesiątek firm i instytucji związanych z sektorem fintech, jak Narodowy Bank Polski, PKO Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Bank Pekao, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, BNP Paribas, Alior Bank, Ministerstwo Cyfryzacji, mBank, Google, Mastercard, Polski Fundusz Rozwoju, PayU, Wirecard, Tauron, Blik, Bluemedia, Allegro, Vivus, Polska Bezgotówkowa, Operator Chmury Krajowej oraz Giełda Papierów Wartościowych.



Wśród potwierdzonych mówców Impact fintech’19 znaleźli się m.in.: Marko Wenthin z Penta, Laura Navaratnam z FCA, Dele Atanda z metaME, Max Schertel z N26, Chris Skinner z 11:FS, Diana Paredes z Suade Labs, Husayn Kassai z Onfido, Elliott Limb z Mambu oraz Utena Treves z Wefox, a także Teresa Czerwińska z Narodowego Banku Polskiego, Jadwiga Emilewicz z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Bartosz Ciołkowski z Mastercard, Michał Krupiński z Pekao, Adam Marciniak z PKO BP i Bartosz Berestecki z PayU. Przyjedź do Katowic zapoznaj się z najnowszymi trendami zmieniającymi krajobraz globalnego rynku finansowego. Jaki będzie następny krok w fintechowej rewolucji?



Dowiesz się tego na Impact fintech’19.