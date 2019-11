Na środowym zamknięciu WIG20 stracił 0,6 proc. osiągając poziom 2.235,52 pkt., WIG zniżkował 0,6 proc. do 58.816,98 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,6 proc. do 3.758,82 pkt., a sWIG80 spadł 0,2 proc. do 11.572,11 pkt.

Wśród indeksów sektorowych zwracał uwagę 5,4 proc. spadek WIG-energia.

Obroty na GPW wyniosły 828 mln zł, z czego 725 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął notowania poniżej wtorkowego zamknięcia, po czym pogłębiał spadki. Po osiągnięciu sesyjnego minimum o godz. 11.00 indeks poruszał się w trendzie bocznym w przedziale 2.230-2.240 pkt.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA przeważały spadki (poniżej 1 proc.) – wyjątkiem okazał się parkiet turecki, gdzie indeks BIST100 zyskał 0,8 proc.

Niemiecki DAX spadł 0,43 proc., a S&P500 zniżkował 0,05 proc. o godz. 17.15.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: PGE – o 7,4 proc., Dino Polska – o 5,9 proc. i Santander Bank Polska – o 1,8 proc.

Po wtorkowej sesji PGE podało, że skonsolidowany zysk netto wyniósł w III kw. 2019 roku 471 mln zł wobec 416 mln zł zysku rok wcześniej - wynik był zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.

Spółka poinformowała ponadto, że w 2020 roku spodziewa się spadku raportowanego wyniku EBITDA w porównaniu z 2019 r. w segmentach energetyki konwencjonalnej i energetyki odnawialnej, obrotu i ciepłownictwa.

Wśród spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Play – o 3,6 proc., Alior Bank – o 3,5 proc. i Orange – o 2,8 proc.

We wtorek po sesji Play ujawnił, że zysk EBITDA w III kw. wzrósł rdr o 17 proc. do 636,1 mln zł – zysk okazał się o 1,7 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał wynik na poziomie 625,4 mln zł.

"Play Communications pokazał mocne wyniki za trzeci kwartał 2019, lepsze od naszych oczekiwań, jak i od konsensusu rynkowego. EBITDA rośnie 16 proc. rdr dzięki wyższemu ARPU z usług oraz kontroli kosztów” – powiedział PAP Biznes analityk Pekao IB, Łukasz Kosiarski.

„Spółka po raz kolejny podniosła guidance na 2019 r. - spodziewa się powyżej 2,4 mld zł skorygowanej EBITDA - naszym zdaniem, po tych wynikach jest to dosyć konserwatywny guidance. Będzie on łatwy do pobicia, jeśli pozytywne trendy z drugiego i trzeciego kwartału się utrzymają” – dodał.

Podczas sesji prezes zarządu Play Jean-Marc Harion w trakcie telekonferencji dla analityków powiedział, że spodziewa się w długim terminie wzrostu cen usług mobilnych w Polsce.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje XT.PL – spadek o 10,5 proc., CI Games – o 7,6 proc., i Enei – o 6,7 proc.

Spadły również ceny VRG – o 2,6 proc., Eurocash – o 2,3 proc., Grupy Azoty – o 1,8 proc. i Orbisu – o 1,7 proc.

W środę rano VRG podało, że skonsolidowany zysk netto (bez wpływu MSSF 16) w III kw. 2019 r. wyniósł 7,1 mln zł wobec konsensusu 5,8 mln zł zysku.

W środę w nocy Eurocash poinformował, że skonsolidowany zysk EBITDA (przed MSSF 16) w III kw. 2019 roku wyniósł 129 mln zł wobec 105,1 mln zł zysku rok wcześniej - konsensus PAP zakładał 125,8 mln zł zysku EBITDA.

W ciągu sesji na rynku pojawiła się informacja, że członek zarządu Eurocash Jacek Owczarek w rozmowie z PAP Biznes poinformował, iż spółka nie widzi istotnej zmiany trendów w IV kwartale, a także spodziewa się stabilnych wyników w segmentach hurtu i detalu - na 2020 rok grupa zakłada wzrost LFL w obu segmentach, a przychody powinny przekroczyć 25 mld zł.

W środę rano Grupa Azoty podała, że jej zysk netto w III kw. 2019 roku wyniósł 61 mln zł wobec 116,8 mln zł straty netto rok wcześniej i okazał się zgodny z wcześniejszymi szacunkami.

Podczas sesji na rynek napłynęła wypowiedź z konferencji prasowej prezesa zarządu Grupy Azoty Wojciecha Wardackiego, że szacunkowe efekty synergii z przejęcia niemieckiej firmy Compo Expert do 2024 roku wyniosą 40 mln euro, ale ostatecznie mogą się one okazać dużo większe.

Jednocześnie wiceprezes zarządu spółki Paweł Łapiński powiedział, że liczy, iż na koniec 2019 roku skonsolidowane przychody sięgną 12 mld zł.

W ciągu sesji Orbis poinformował, że pierwsza transza programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia będzie miała wartość około 560 mln zł, a sam odkup będzie przeprowadzony nie później niż do końca marca 2020 r.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Ergisu – wzrost o 17,8 proc., Getin Holding – o 14,3 proc., Getin Noble Bank – o 13,5 proc. i Groclinu – o 8,5 proc.

W środę rano DM mBanku poinformował, że Finergis Investments i Marek Górski podnoszą cenę w wezwaniu na akcje Ergisu do 3,88 zł za akcję z 3 zł wcześniej.

>>> Czytaj również: Majątek miliarderów skurczył się. To przypadek czy głęboka korekta trendu?