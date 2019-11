Portfel zleceń Grupy Erbud wynosił 2,3 mld zł na koniec września 2019 r.



Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Erbud dysponował portfelem zamówień o wartości 2,3 mld zł na koniec września 2019 r., podała spółka. Z tego 622 mln zł przypada na 2019 rok.

"Nasz portfel zamówień na koniec września wyniósł 2,3 mld zł i pozwala Grupie Erbud selektywnie podchodzić do nowych zapytań ofertowych. Niezmiennie koncentrujemy się na gromadzeniu rentownego, zdywersyfikowanego portfela zleceń" - powiedział prezes Dariusz Grzeszczak, cytowany w komunikacie.

Na koniec września Grupa Erbud miała bezpieczny i zdywersyfikowany portfel zleceń w wysokości 2 299 mln zł, z czego 622 mln zł przypada na 2019 rok, a 1 678 mln zł na dalsze lata (2020-2022), podano.

Udział zamówień publicznych w portfelu zgromadzonym w okresie styczeń-wrzesień wyniósł 49%. Wśród największych kontraktów publicznych realizowanych przez Grupę Erbud są: umowa PBDI na budowę odcinka drogi ekspresowej S3 (wartość: 358 mln zł), umowa na generalne wykonawstwo Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku (wartość: 153 mln zł), podpisana we wrześniu br. umowa na realizację ośrodka kliniczno-naukowego w Zabrzu (wartość: 108 mln zł), a także zawarta w lipcu br. umowa na budowę Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie (wartość: 74 mln zł).

Dodatkowo, już w listopadzie, Erbud zawarł z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi kontrakt na przebudowę domu studenckiego za 57 mln zł.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. miała 2,33 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)