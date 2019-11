Aplisens miał 4,23 mln zł zysku netto, 7,12 mln zł EBITDA w III kw. 2019



Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Aplisens odnotował 4,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 4,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 5,2 mln zł wobec 5,54 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 7,12 mln zł wobec 7,33 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,96 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 28,04 mln zł rok wcześniej.

Po trzech kwartałach 2019 roku przychody grupy wyniosły 87,7 mln zł (+14,2% r/r), zysk operacyjny 14,5 mln zł (+1,5% r/r), EBITDA 20,3 mln zł (+3,8% r/r), a zysk netto 12,2 mln zł (+2,3% r/r).

Największy udział w strukturze przychodów ma rynek dawnej WNP, gdzie sprzedaż wyniosła 32,6 mln zł (+10,7% r/r). Przychody z rynku polskiego wyniosły 30,6 mln zł (+22,1% r/r), a Unii Europejskiej 19,3 mln zł (+10,15 r/r), poinformowano.

"Skokowy wzrost wyników to przede wszystkim utrzymujący się od początku bieżącego roku wysoki poziom inwestycji w ekologii, dobra sytuacja na rynkach WNP oraz akwizycja spółki Czah-Pomiar, która pozwoliła nam na ekspansję nowych segmentów rynku. Ponadto

wdrażamy do produkcji nowe, innowacyjne urządzenia i pozyskujemy dla nich certyfikaty, dzięki czemu nasza aparatura jest obecna w coraz większej liczbie krajów. W samym trzecim kwartale największe wzrosty odnotowaliśmy na rynku dawnej WNP, głównie za sprawą coraz

lepszych wyników naszej białoruskiej spółki zależnej. Natomiast optymistycznie patrzymy na rynek krajowy. W całym 2019 roku zakładamy dalszy wzrost sprzedaży oraz, nieco mniej dynamiczny, wzrost zysku netto" - powiedział prezes Adam Żurawski, cytowany w komunikacie.

W 2019 roku kończy się okres objęty przyjętą w marcu 2017 roku strategią. Na koniec września Aplisens zrealizował jej sztandarowe założenia i zamierza w pierwszym kwartale 2020 roku opublikować nową strategię na kolejne trzy lata, podkreślono.

"Mimo że koniec 2019 roku jest jeszcze przed nami, to większość celów stawianych w strategii 2017-2019 udało się już osiągnąć. Mowa tu o zrealizowanych w całości planach sprzedaży na rynki Unii Europejskiej, akwizycji Czah-Pomiar czy utworzeniu przedstawicielstw w Kazachstanie i Turcji. Założenia dotyczące sprzedaży krajowej na koniec września zostały zrealizowane w 96%. Mniej optymistycznie patrzymy w kierunku rynku dawnej WNP, jednak spodziewamy się, że założenia dotyczące przychodów ogółem zostaną zrealizowane w całości. Jeżeli chodzi o cele inwestycyjne, to również możemy mówić o sukcesie. Od początku 2017 roku zrealizowaliśmy nakłady inwestycyjne w kwocie 37,7 mln zł, przy czym wszystkie zostały pokryte ze środków własnych" - dodał Żurawski.

Przez pierwsze 9 miesięcy 2019 roku grupa zrealizowała inwestycje na poziomie 7,6 mln zł. Objęły one nakłady na stanowisko do produkcji przepływomierzy w Radomiu (2,8 mln zł), zakup nowych maszyn i urządzeń (2,2 mln zł), badania, rozwój i certyfikaty (1,4 mln zł),

drugą ratę za zakup spółki Czah-Pomiar (0,9 mln) oraz remont siedziby spółki zależnej na Ukrainie (0,3 mln zł), podano również.

Spółka podkreśliła, że flagowa inwestycja w Radomiu jest już na ukończeniu. Uruchomienie największego w Polsce stanowiska do kalibracji i wzorcowania przepływomierzy planowane jest na początek 2020 roku.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 11,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,64 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 87,68 mln zł w porównaniu z 76,8 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 10,82 mln zł wobec 11,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 105,7 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)