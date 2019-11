Aplisens zakłada blisko 10 mln zł inwestycji w 2019 roku



Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne Grupy Aplisens powinny wynieść prawie 10 mln zł w całym 2019 roku, zapowiedziała dyrektor finansowa Agnieszka Machnikowska-Żółtek. To o około 1 mln zł więcej niż spółka zakładała po pierwszym półroczu.

"Spodziewamy się, że nakłady inwestycyjne na koniec 2019 roku wyniosą blisko 10 mln zł" - powiedziała Machnikowska-Żółtek na konferencji prasowej.

Najważniejszą inwestycją spółki pozostaje stanowisko do produkcji przepływomierzy w zakładzie w Radomiu, o łącznej wartości około 10 mln zł, z czego zdecydowana większość nakładów została już poniesiona, a zakończenie inwestycji spodziewane jest na początku 2020 roku.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 105,7 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)