Zgodnie z komunikatem policji procedura odesłań z Finlandii do Iraku będzie kontynuowana tylko wobec tych cudzoziemców, którzy popełnili przestępstwo.

Według szefowej MSW Marii Ohisalo decyzja policji ma związek z wydanym w czwartek przez Europejski Trybunał Praw Człowieka orzeczeniem, w którym uznano, że Finlandia naruszyła po raz pierwszy w swej historii podstawowy art. 2 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności odnoszący się do "prawa do życia".

Sprawa, która trafiła do ETPCz, dotyczyła Irakijczyka, sunnity, który przybył do Finlandii w 2015 r. i ubiegał się o azyl. Twierdził, że w ojczyźnie jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie i pozostawał w konflikcie ze swoim współpracownikiem - szyitą. Fińskie służby migracyjne oraz sąd nie przyznały mu prawa do azylu i w 2017 r. mężczyzna powrócił do Iraku. W trzy tygodnie po powrocie do ojczyzny został zastrzelony.

W rozstrzygnięciu trybunału zwrócono uwagę, że Irakijczyk dostarczył fińskim urzędnikom szczegółowe informacje związane z zagrożeniem swojego życia w Iraku (strzelanina i eksplozja), a te nie potraktowały poważnie tych przypadków i nie zanalizowały ich pod kątem tego, że były wymierzone w niego osobiście, jak i że mogły mieć związek z pochodzeniem religijnym oraz napięciami między szyitami i sunnitami.

"Wyrok ETPCz jest haniebny dla Finlandii" - napisała na Twitterze szefowa MSW, dodając, że należy zapewnić, aby podobna sytuacja więcej się nie powtórzyła.

Komentując decyzję policji, minister wyjaśniła, że obecnie po decyzji ETPCz służby migracyjne analizują, w ilu przypadkach w trakcie postępowań administracyjnych mogła wystąpić "błędna ocena ryzyka", która, w przypadku Irakijczyka, doprowadziła do wysłania człowieka na śmierć.

Policja poinformowała również, że wstrzymanie realizacji decyzji urzędników w sprawie wydaleń z Finlandii rozważa także w przypadku innych państw, nie tylko Iraku.

Od początku 2019 r. Fiński Urząd Imigracyjny (Migri) wydał decyzje o deportacji wobec ponad 150 obywateli Iraku (łącznie wobec ponad 1650 osób różnych narodowości). Postanowienie te nie oznaczają, że wszystkie deportacje zostały zrealizowane. Za wykonanie decyzji odpowiedzialna jest policja i straż graniczna. Do jesieni policja uczestniczyła w odesłaniu do Iraku ponad 40 osób.

Sprawy dotyczące Irakijczyków stanowią obecnie niespełna 10 proc. wszystkich decyzji administracyjnych podejmowanych wobec cudzoziemców dotyczących azylu, prawa pobytu, obywatelstwa, ochrony międzynarodowej czy wydalenia z kraju.

