Marie Brizard sfinalizowało sprzedaż hurtowni Sobieski Trade



Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Marie Brizard Wine & Spirits ogłosiło zakończenie sprzedaży polskiej hurtowni Sobieski Trade polskiej grupie United Beverages, po uzyskaniu zgody polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ogłoszonej 7 listopada 2019 roku.

"Zgodnie z zapowiedzią z dnia 5 sierpnia 2019 r., sprzedaż ta jest częścią planu strategicznego Marie Brizard Wine & Spirits na lata 2019-2022, który obejmuje przegląd jej działalności, w szczególności w zakresie jej zdolności do tworzenia długoterminowej wartości dla grupy. W tym zakresie sprzedaż Sobieski Trade pozwoli na dekonsolidację podmiotu przynoszącego straty z grupy, co będzie miało istotny wpływ na jej EBITDA" - czytamy w komunikacie.

Grupa Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS), do której należy Fabryka Wódek "Polmos Łańcut", działa w sektorze win i alkoholi mocnych, przede wszystkim na rynkach europejskich, w Stanach Zjednoczonych i Brazylii. W Polsce grupa obecna jest od 1990 r.

(ISBnews)