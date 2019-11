We wtorek premier wygłosi w Sejmie expose, następnie posłowie będą głosować nad wotum zaufania dla nowej Rady Ministrów. Głosowanie ma poprzedzić tzw. debata średnia, w której kluby parlamentarne będą miały określoną ilość czasu na wypowiedzi.

Jeśli chodzi o klub Koalicji Obywatelskiej głos zabrać ma kilkoro posłów, w tym m.in. liderka Inicjatywy Polska i wiceprzewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka.

Posłanka pytana przez PAP czego oczekuje i jakie ma nadzieje w związku z wtorkowym wystąpieniem szefa rządu, odparła m.in: "po czterech latach rządów PiS ciężko mieć nadzieję na jakąś zmianę i poprawę kursu".

"PiS nie dość, że cały czas prowadzi bardzo ostry kurs szczególnie w polityce społecznej, edukacji, prawach kobiet, czyli rzeczach, którymi ja się najbardziej chcę zajmować, to obawiam się, że możemy usłyszeć dużo dobrych słów, które nijak się mają z praktyką" - oceniła Nowacka.

"Słyszymy o tym, jak chcą zadbać o dobrą edukację młodzieży, a tak naprawdę jedyne, co się udało zrobić, to spowodować bardzo duże przeludnienie w klasach, w szkołach" - dodała wiceszefowa klubu Koalicji Obywatelskiej.

Posłanka zarzuciła też Prawu i Sprawiedliwości "bardzo wąskie rozumienie polityki społecznej". "To wyłącznie jeden program - 500 Plus. PiS nie rozumie, że polityka społeczna to cały system zabezpieczeń, system emerytalny, system edukacyjny i rynku pracy" - oceniła Nowacka.

Jej zdaniem "symbolem" rządu Mateusza Morawieckiego jest program "Mieszkanie Plus". "Opowiadano o tym jak to wiele mieszkań będzie, a mieszkania dla tych, którzy ich potrzebują, nie powstają, podobnie jak elektryczne samochody. Spodziewam się kolejnego odcinka bajek, które później okaże się, że nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością" - dodała.

Liderka Inicjatywy Polska zwróciła uwagę, że widać już pierwsze symptomy zbliżającego się w Polsce spowolnienia wzrostu gospodarczego i kłopotów na rynku pracy. "Więc już tak dobrej sytuacji budżetowej PiS mieć nie będzie, jak miał, a jest wiele rozbudzonych nadziei, ale i obszarów, w których sytuacja się pogarsza, jak służba zdrowia" - powiedziała posłanka Koalicji Obywatelskiej. (PAP)

autor: Marta Rawicz