"Na koniec III kw. 2019 roku nowa podaż na rynku powierzchni handlowych wyniosła ok. 45 tys. m2. Deweloperzy zakończyli budowę dwóch obiektów - centrum handlowego Stara Ujeżdżalnia w Jarosławiu (25 tys. m2) oraz parku handlowego N-Park (5,3 tys. m2) we Wrocławiu. Pozostałą część podaży uzupełniły Centrum Janki, Galeria Słowiańska w Zgorzelcu czy Galeria Głowno w województwie łódzkim, gdzie zakończyły się rozbudowy istniejących centrów handlowych. W ramach obiektów convenience (poniżej 5 tys. m2.) na rynek trafiło ok. 20 tys. m2, m.in.: Atut Bełchatów, Vendo Park w Pułtusku i Ostrołęce, czy centrum handlowe przy ul. Młodzianowskiej w Radomiu" - czytamy w komunikacie.



W budowie pozostaje ponad 100 tys. m2 powierzchni handlowej z terminem otwarcia do końca br., w związku z czym planowana wielkość podaży na koniec 2019 r. wyniesie ponad 400 tys. m2, podano także.



W III kwartale na polskim rynku handlowym swoje pierwsze sklepy otworzyły takie marki, jak koreańska LG Brand Store i holenderska marka modowa 100Days Amsterdam w warszawskim Klifie, hiszpańska marka modowa La'Mona w Pasażu Łódzkim, Monki - samodzielna marka odzieżowa z Grupy H&M w krakowskiej Bonarce, a także dwie włoskie marki modowe Corneliani i Fabiana Filippi w budynku Ethos w Warszawie. W tym samym czasie dwie odzieżowe marki - Cubus i Forever 21 - zdecydowały się wycofać z polskiego rynku, czytamy dalej.



Czynsze "prime" w najlepszych centrach handlowych pozostają stabilne, liderem pozostaje Warszawa, gdzie za lokale o powierzchni 100 m2 w najlepszych centrach handlowych stawki wahają się w granicach 100-130 euro/m2/miesiąc, a na pozostałych rynkach utrzymują się na poziomie 35-50 euro/m2/miesiąc. Jednocześnie obserwujemy coraz większą presję na obniżenie czynszów w mniej popularnych centrach handlowych z mniej atrakcyjną ofertą lub gorszą lokalizacją, wskazuje także C&W.