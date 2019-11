„Złoty ostatnio utrzymuje się na podwyższonych poziomach wobec euro. Dużo zależy od tego, co się wydarzy w sprawie porozumienia handlowego między Chinami a Stanami Zjednoczonymi” – powiedziała PAP Biznes główna ekonomistka Banku Pocztowego, Monika Kurtek.

„Można odnieść wrażenie, że optymizm inwestorów co do pozytywnego rozstrzygnięcia zaczyna topnieć. Jeżeli niepewność, związana z tym czynnikiem, będzie się przedłużać, to oczekuję, że EUR/PLN będzie kosztować 4,29-4,30” – dodała.

W przypadku głównej pary światowej – EUR/USD – jej kurs powinien utrzymać poziom 1,1060-1,1070 w oczekiwaniu na środowe minutes po ostatnim posiedzeniu FOMC.

W środę o godz. 20.00 czasu polskiego zostanie opublikowany protokół z poprzedniego posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej.

RYNEK DŁUGU

Poniedziałkową sesję zdominowały spadki rentowności za wyjątkiem krótkiego końca, gdzie doszło do minimalnego wzrostu dochodowości.

„Sądzę, że jeżeli wzrośnie awersja do ryzyka, to dochodowość polskiego długu skarbowego może zniżkować” – powiedziała PAP Biznes główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

Na rynkach bazowych spadki cen - rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 1,822 proc., a niemieckich -0,337 proc.