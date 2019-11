Prometheus planuje przygotowania do wejścia na giełdę od 2021 r.



Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Prometheus - spółka realizująca projekt drona, który swoimi właściwościami ma znacznie przewyższyć dostępne na rynku i używane dotychczas konstrukcje - przeprowadza emisję crowdfundingową i planuje rozpocząć procedurę wprowadzenia na giełdę nawet w 2021 roku, podała spółka. Łączny portfel zamówień spółki, jaki może być zrealizowany na podstawie już podpisanych listów intencyjnych na rok 2020 to budowa 34 dronów, o wartości ok. 17 mln zł.

"Aby zrealizować potencjał, spółka poszukuje kapitału, korzystając z finansowania społecznościowego. Zamierza przekonać indywidualnych inwestorów do nabycia akcji i przedstawia realną możliwość zarobku. Małgorzata Książek - prezes zarządu Prometheus deklaruje, że w przypadku wypracowania zysku 30% już w 2020 zostanie wypłacona w formie dywidendy, a spółka planuje również rozpocząć procedurę wprowadzenia na giełdę nawet w 2021 roku, co pozwoli inwestorom na łatwą sprzedaż akcji i realizację zysku, w przypadku wzrostu wyceny" - czytamy w komunikacie.

Prometheus (Prometeusz) - to nazwa drona, który swoimi właściwościami ma znacznie przewyższyć dostępne na rynku i używane dotychczas konstrukcje. Grupa polskich inżynierów, która ma za sobą doświadczenie w wielu projektach budowy dronów i lekkich samolotów bezzałogowych planuje zbudować drona, który może pracować w powietrzu nawet przez 5 godzin. Jest to możliwe, dzięki zastosowaniu hybrydowego napędu składającego się z 6 wirników napędzanych elektrycznie i generatora, który znajduje się na pokładzie drona i na bieżąco zasila silniki. Choć wykonany z ultra lekkich materiałów jak włókno szklane i węglowe oraz kevlar dron będzie ważył niespełna 20 kg, a jego rozpiętość osiągnie 180 cm, wymieniono w informacji.

"Cena drona zaczyna się już od 190 tys. zł i rośnie wraz z wyposażeniem, uzależnionym od zadań, jakie ma wykonywać dron. W najbardziej zaawansowanych zestawach, obejmujących nawet takie wyposażenie jak miotacz ognia do czyszczenia linii energetycznych może osiągać nawet 0,5 mln zł. To wciąż atrakcyjna oferta dla wielu podmiotów, dlatego spółka nie narzeka na brak zainteresowania dronem Prometheus. Już teraz, jeszcze zanim uruchomiła komercyjną produkcję drona podpisała listy intencyjne z kilkoma przedsiębiorstwami. Wśród nich znajdują się firmy z branży ochroniarskiej, ratowniczej i energetycznej. Łączny portfel zamówień spółki, jaki może być zrealizowany na podstawie już podpisanych listów intencyjnych na rok 2020 to budowa 34 dronów, o wartości ok. 17 mln zł" - czytamy dalej.

