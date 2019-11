Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Ferro odnotowało 14,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 11,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 19,82 mln zł wobec 16,28 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 122,09 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 107,48 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2019 r. spółka miała 37,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 32,34 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 337,34 mln zł w porównaniu z 302,05 mln zł rok wcześniej.



"Grupa Ferro, wiodący producent i dystrybutor armatury sanitarnej i instalacyjnej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, osiągnęła w 1-3Q 2019 r. 337,3 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 12% w ujęciu rok do roku. EBITDA zwiększyła się w tym czasie o 16% r/r, do 54,6 mln zł, a zysk netto wyniósł 37,1 mln zł versus 33,2 mln zł rok wcześniej (+15%). W samym 3Q 2019 przychody grupy przekroczyły 122 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 14% r/r. Ferro zakończyło kwartał rekordowym wynikiem EBITDA na poziomie 21,5 mln zł (+25% r/r) i zyskiem netto w wysokości 14,5 mln zł (wzrost o 23% r/r)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.



W okresie I-III kw. 2019 przychody Ferro na rynku polskim wzrosły o 7% r/r, do 125,5 mln zł. Sprzedaż zagraniczna odpowiadała w tym okresie za 63% przychodów Grupy. Bardzo satysfakcjonujące dynamiki wzrostu sprzedaży kontynuowały rynki węgierski i rumuński – odpowiednio 30% i 20% r/r. Dwucyfrowy wzrost zanotowała ponadto sprzedaż na terenie Słowacji (+16% r/r). Najbardziej dojrzały spośród rynków zagranicznych, czyli Czechy, pokazał wzrost na poziomie 5%. Sprzedaż w segmencie "pozostałe", do którego zaliczają się np. kraje bałtyckie, wzrosła r/r o 24%, podano także.



"Za nami rekordowy, a więc bardzo udany okres 1-3Q 2019 zarówno pod względem sprzedażowym, jak i wynikowym. Na wszystkich naszych kluczowych rynkach zanotowaliśmy bardzo dobre dynamiki przychodów, dzięki czemu zgodnie z założeniami umacniamy naszą pozycję konkurencyjną. Warto zwrócić uwagę także na rozwój na nowych dla nas rynkach. Segment geograficzny 'pozostałe', do którego zaliczamy np. kraje bałtyckie, wzrósł rok do roku o 24%. Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego dynamicznym wzrostom sprzedaży Ferro towarzyszą satysfakcjonujące marże. W samym trzecim kwartale marża EBITDA osiągnęła rekordowe 17,6%, a w skali 9 miesięcy br. wyniosła ona 16,2%" - skomentowała wiceprezes i COO Aneta Raczek, cytowana w materiale.



"Dziewięć miesięcy 2019 kończymy z silną pozycją gotówkową i wskaźnikiem dług netto/EBITDA na komfortowym poziomie 1,05. Dbamy o to, aby spółka mogła w bezpieczny sposób realizować zarówno politykę dywidendową, jak i bieżące zadania operacyjne oraz rozwojowe. Oceniamy, że od strony finansowej jesteśmy dobrze przygotowani do wdrażania celów określonych w Strategii F1" - dodała wiceprezes i CFO Olga Panek.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 39,79 mln zł wobec 22,05 mln zł zysku rok wcześniej.



Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. W 2018 r. miało 405,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)