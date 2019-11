LPP miało 19,63 mln zł zysku netto, 395,96 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.



Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - LPP odnotowało 19,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 91,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 140,51 mln zł wobec 129,21 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 395,96 mln zł (wg MSSF16) wobec 217,42 mln zł rok wcześniej (wg MSR17).



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 348,16 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 2 043,94 mln zł rok wcześniej.

"Największe nominalne wzrosty sprzedaży w III kwartale 2019 roku wygenerowało Sinsay. Wynik ten marka uzyskała dzięki kolekcjom, które spotkały się z uznaniem klientek oraz konsekwentnemu rozwojowi powierzchni. Największe dynamiki sprzedaży w III kwartale 2019 roku zanotowały: marka Sinsay - dzięki udanej kolekcji i dynamicznemu rozwojowi powierzchni, marka Cropp oraz marka House - dzięki kontynuacji poprawy kolekcji r/r. Przychody marki Reserved odnotowały najmniejszą dynamikę sprzedaży r/r, której przyczyną był spadek sprzedaży w Polsce w sklepach stacjonarnych. Coraz większa część sprzedaży marki Reserved osiągna jest w sprzedaży internetowej (szczególnie kolekcja dziecięca). Jednocześnie za granicą marka Reserved odnotowała wzrost sprzedaży r/r. Trzy marki: Reserved, Cropp i Mohito w III kwartale 2019 roku wygenerowały więcej przychodów z zagranicy niż z kraju" - czytamy w raporcie.

Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) w III kwartale 2019 roku wzrosły o 4,2% i były dodatnie w sierpniu i we wrześniu 2019 roku. Dodatnie LFL w III kwartale odnotowały wszystkie marki za wyjątkiem Reserved. W okresie sprawozdawczym największe (dwucyfrowe) LFL osiągnięte zostały na Ukrainie, w Rosji, Rumunii i Wielkiej Brytanii. Dodatnie LFL zanotowaliśmy również w Niemczech, podano także.

"W III kwartale 2019 roku GK LPP osiągnęła dzięki sprzedaży internetowej 227 mln zł przychodów, tj. 50,6% więcej niż przed rokiem. Dwucyfrowe wzrosty sprzedaży on-line zostały osiągnięte dzięki rozwojowi e-sklepów poza Polską, wydatkom na marketing (współpraca z blogerkami i influencerkami) i zmianom przyzwyczajeń klientów z Polski (sklepy częściowo zamknięte w niedziele). Przychody internetowe w III kwartale 2019 roku stanowiły 9,7% sprzedaży GK oraz 11,4% przychodów Polski. Około 55% sprzedaży w kanale internetowym wygenerowane było przez sprzedaż w kraju" - czytamy dalej.

W III kwartale 2019 roku GK LPP odnotowała dynamiczny wzrost sprzedaży w rejonie CIS, krajach Europy oraz na Bliskim Wchodzie. Wzrost sprzedaży w rejonie CIS został osiągnięty dzięki wysokiej dynamice sprzedaży w Rosji i na Ukrainie oraz dzięki nowemu rynkowi -Kazachstanowi. Pozytywnie na sprzedaż w innych krajach Europy wpłynął rozwój powierzchni (szczególnie w rejonie krajów Południowo-Wschodniej Europy) oraz dobre przyjęcie kolekcji przez klientki i klientów Europy Zachodniej. Wzrost na Bliskim Wschodzie był wynikiem rozwoju w Izraelu. W III kwartale 2019 roku sprzedaż z zagranicy przewyższyła sprzedaż w Polsce. Przychody z zagranicy stanowiły 53,8% sprzedaży Grupy a przychody z Polski 46,2% sprzedaży Grupy. Największy nominalny przyrost przychodów r/r odnotowała Rosja, Polska, Ukraina oraz Rumunia, wskazano także.

"Sprzedaż detaliczna (w sklepach stacjonarnych) na m2 GK LPP w III kwartale 2019 roku spadła o 2,3% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Na spadek ten wpływ ma otwieranie coraz większych powierzchniowo salonów" - dodano także.

Wydatki inwestycyjne (capex) w III kwartale 2019 roku wyniosły 237,0 mln PLN tj. 13,0% więcej w stosunku do III kwartału roku poprzedniego ze względu na wydatki związane z rozwojem sieci sprzedaży (szczególnie za granicą), rozbudową biur w Gdańsku i Krakowie oraz nakłady na systemy informatyczne.



W I-III kw. 2019 r. spółka miała 110,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 192,92 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6 389,98 mln zł w porównaniu z 5 674,03 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 1 123,02 mln zł (wg MSSF16) wobec 581,54 mln zł rok wcześniej (wg MSR17).

Na koniec III kw. 2019 roku GK LPP SA dysponowała 1 746 sklepami w 24 krajach o łącznej powierzchni 1 168 tys. m2. Poza granicami Polski znajdowały się 838 sklepy (638,3 tys. m2). Łączna powierzchnia handlowa w porównaniu z III kwartałem 2018 roku wzrosła o 12,8%. W III kwartale 2019 roku największy nominalny przyrost powierzchni w porównaniu do III kwartału roku poprzedniego odnotowała marka Reserved (58,2 tys. m2), natomiast największą dynamikę wzrostu powierzchni osiągnęła marka Sinsay (45,5% r/r)



W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 101,51 mln zł wobec 234,37 mln zł zysku rok wcześniej.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)